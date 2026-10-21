Une tempête dans un verre d'eau : la déclaration totalement anodine de Joaquin Seys qui fait parler en France

Joaquin Seys a involontairement suscité l'agitation en France. Le défenseur du Club de Bruges a été interrogé hier, lors de sa conférence de presse, sur l'absence de véritables stars mondiales au RC Lens. Sa réponse est désormais interprétée par plusieurs médias français comme une provocation envers l'adversaire des Blauw en Zwart.

Un journaliste a demandé à Seys s'il regrettait de ne pas affronter une star mondiale cette fois-ci en Ligue des champions. "C'est partagé. Je pense que demain, il s'agira effectivement davantage du collectif. Mais en tant que joueur, on veut évidemment toujours se mesurer aux meilleurs joueurs."

"Dans ce sens, c'est peut-être dommage qu'il n'y ait pas de véritable star mondiale face à moi", a poursuivi Seys. Tout en nuançant immédiatement : "Mais ils possèdent tout de même beaucoup de qualités, y compris le joueur qui sera face à moi. Cela restera un test, quoi qu'il arrive".

Les médias français réagissent vivement

Ses déclarations ne sont toutefois pas bien accueillies partout. Le Français Maxifoot évoque une pique envers Lens et suggère que ses mots pourraient être utilisés dans le vestiaire afin de motiver davantage les joueurs. Made in Foot réagit également vivement et considère même sa déclaration comme irrespectueuse envers les joueurs français. Le média écrit que Seys a provoqué son adversaire en conférence de presse.

Il est frappant de constater que c'est surtout le passage sur l'absence de stars mondiales qui est mis en avant. Pourtant, Seys a explicitement été interrogé sur ce sujet et a justement tenté de nuancer sa réponse. Le défenseur n'a jamais laissé entendre que le Club de Bruges sous-estimait Lens. Au contraire, il a souligné que l'équipe française représentait à nouveau un solide défi.

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Même RMC parle d' "une petite sortie d'un joueur de Bruges qui devrait motiver Lens". Si la rencontre avait été disputée à Bollaert, le Diable Rouge aurait certainement été chahuté...pour des propos fameusement gonflés.