"Nous avons montré que nous avions notre place à ce niveau" : Joaquin Seys prévient le RC Lens

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Nous avons montré que nous avions notre place à ce niveau" : Joaquin Seys prévient le RC Lens
Photo: © photonews

Joaquin Seys s'est exprimé en conférence de presse avant le match du Club de Bruges face à Lens de ce mercredi en Ligue des champions. Il sait que ce ne sera pas un match facile, mais espère évidemment poursuivre sur la lancée de son équipe après ce succès contre l'Inter Milan (3-4).

Le Club de Bruges part-il favori face au RC Lens, qui a pour l'instant pris autant de points que les Blauw en Zwart dans la compétition (3 unités) ? Qu'en pense Joaquin Seys ? "Je ne dirais pas que nous sommes favoris."

"Mais ces dernières années, nous avons gagné le respect de nos adversaires et montré que nous avions notre place à ce niveau", a-t-il souligné. "Selon moi, ce pourrait être un match équilibré. Même si nous avons l'avantage de jouer à domicile, avec nos supporters derrière nous. Le stade Jan Breydel peut toujours être bouillant en Ligue des champions."

Joaquin Seys aurait aimé affronter des stars mondiales

Lens ne compte pas de véritables stars comme Lamine Yamal ou Kylian Mbappé. De quoi décevoir Joaquin Seys, qui aime se frotter aux plus grands joueurs ?

"En tant que joueur, tu veux affronter les meilleurs. De ce point de vue, c'est dommage que Lens ne compte pas de véritables stars mondiales dans ses rangs. Mais ils possèdent tout de même beaucoup de qualités, y compris le joueur qui sera face à moi. Cela restera un test, quoi qu'il arrive."

Joaquin Seys se méfie du RC Lens

Lire aussi… Joaquin Seys quittera-t-il le Club de Bruges l'été prochain ? Il répond
Joaquin Seys reste méfiant et sait que Lens est une bonne équipe : "Contre l'Inter, nous avons obtenu un beau bonus, mais nous devons maintenant le concrétiser en gagnant également demain. Ce ne sera pas facile, nous devrons être à notre meilleur niveau."

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