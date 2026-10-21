Voici le onze de Bruges, deux vieilles connaissances dans celui du Racing Lens

Ivan Leko et Yannick Cahuzac ont dévoilé leur onze de base pour cette troisième journée de Ligue des Champions. Il y a du changement côté Blauw & Zwart, et deux vieilles connaissances côté lensois.

Il y a une semaine, le FC Bruges réalisait un exploit sur la pelouse de l'Inter Milan, s'imposant 3-4. Sans surprise, après avoir fait souffler quelques joueurs en Croky Cup, Ivan Leko se base largement sur l'équipe victorieuse à San Siro pour la réception du Racing Lens.

Mais Leko a tout de même pris une décision forte : celle d'aligner Félix Lemaréchal en lieu et place de Hugo Vetlesen ce soir. C'est tout bonnement le seul changement dans le onze de base aligné par l'entraîneur croate ce soir.

Loud and proud. 💙🖤 https://t.co/BoyvLRYSBT — Club Brugge KV (@ClubBrugge) October 21, 2026

Thorgan Hazard et Michal Skoras débutent

Côté lensois, on retrouve deux joueurs qui connaissent bien le Jan Breydel pour y avoir joué...sous le maillot des grands rivaux. Thorgan Hazard (ex-Anderlecht) et Michal Skoras (ex-La Gantoise) sont tous deux titulaires.

Pour Hazard, c'est un signal fort, car l'ancien Mauve n'avait pas encore disputé une minute en Ligue des Champions jusqu'ici, et n'avait même pas joué les deux derniers matchs de Ligue 1. Sa dernière titularisation avec Lens datait du 5 septembre dernier.

Le Racing Lens a exactement le même bilan que le Club de Bruges en Champions League jusqu'ici, à savoir une victoire à l'extérieur (au Sparta Prague) et une défaite à domicile (face au Sporting Portugal).