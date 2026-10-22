À en croire les statistiques, Bruges peut nourrir de grandes ambitions en Ligue des champions

Après trois journées de Ligue des champions, le Club de Bruges est idéalement lancé. Avec six points sur neuf, notamment grâce à une belle victoire contre l'Inter Milan, les Brugeois peuvent sérieusement espérer poursuivre leur aventure européenne. Les prévisions des organismes spécialisés dans les statistiques sont en tout cas encourageantes pour les Blauw en Zwart, qui pourraient franchir la phase de ligue pour la troisième saison consécutive.

La victoire contre l'Inter avait déjà fait grimper les chances du Club de Bruges de se qualifier pour la suite de la Ligue des champions. Après leur nouveau succès européen face au RC Lens, les Brugeois ont encore amélioré leurs statistiques. Selon le superordinateur de Football Meets Data, les Blauw en Zwart ont désormais 89,4 % de chances de terminer dans le top 24.

Le Club de Bruges serait ainsi assuré de disputer les barrages de la Ligue des champions. Le modèle prévoit toutefois une 13e place pour les Brugeois, alors que ces derniers visaient auparavant la 11e position.

Opta voit le Club de Bruges terminer encore plus haut

De son côté, Opta se montre également optimiste concernant les chances du Club de Bruges. Selon les prévisions de l'organisme spécialisé dans les statistiques, les Blauw en Zwart devraient terminer la phase de ligue à la 11e place, avec environ 13 points.

Pour atteindre ce total, les hommes d'Ivan Leko devront encore récolter sept points lors de leurs cinq dernières rencontres. Une mission qui ne s'annonce pas simple, mais les Brugeois sont bien partis. Les prochains adversaires du Club de Bruges seront le PSV, Liverpool, Naples, Stuttgart et Bodø/Glimt.

Au classement actuel, seuls Liverpool (3e) et Stuttgart (6e) occupent une meilleure position que les Blauw en Zwart. Le calendrier s'annonce donc compliqué, mais les Brugeois auront également des occasions de prendre des points.



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Le Club de Bruges peut-il rêver des huitièmes de finale ?

Une place dans le top 24 permettrait au Club de Bruges de poursuivre son aventure européenne après la phase de ligue. Mais les prévisions d'Opta vont encore plus loin.

Selon le modèle statistique, le Club de Bruges possède 61,6 % de chances d'atteindre les huitièmes de finale. Une qualification pour les quarts de finale n'est même pas à exclure, avec une probabilité estimée à 24,72 %.

Concernant la victoire finale, le Paris Saint-Germain, tenant du titre, est actuellement considéré comme le grand favori par Opta, avec 22,2 % de chances de remporter la compétition. Le club parisien devance le FC Barcelone, le Real Madrid, Arsenal et le Bayern Munich.

Le Club de Bruges ne figure évidemment pas parmi les grands favoris, mais son excellent début de campagne européenne lui permet désormais de nourrir de belles ambitions.