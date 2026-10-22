📷 Tradition oblige : le cadeau très symbolique offert par Lens au Club de Bruges

Hier soir, Bruges - Lens était un match entre voisins, ou presque. 125 kilomètres séparent les deux villes, opposées dans un derby des Flandres à la sauce européenne. Le Racing a d'ailleurs offert un cadeau spécial aux Blauw en Zwart, marquant l'identité de la région.

Le tifo brandi par les supporters brugeois avant la rencontre évoquant la conquête (sportive) de la Flandre, les engins pyrotechniques lancés par les Lensois sur fond d'amitié Bruges - Lille en attestent : la rencontre d'hier était très attendue de part et d'autre de la frontière.

Quelques heures avant la rencontre, l'ambiance était plus détendue entre les deux délégations. Comme le veut la tradition lensoise, le président du Racing, Joseph Oughourlian, a remis une authentique lampe de mineur et un maillot du Racing à Bart Verhaeghe.

Lens fier de son passé

Une coutume respectée lors de chaque match européen des Artésiens. Le symbole ne s'arrête pas là : cette lampe de mineur est très importante dans la culture lensoise et figure d'ailleurs sur le blason du club.

Le logo rend hommage aux générations de « gueules noires » qui composaient une grande partie du public lensois, à une époque où le club était encore lié à la Compagnie des Mines.



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Comme pour rappeler d'aller au charbon

Même si le métier de mineur a quasiment disparu de la région à partir des années 1960, la lampe n’a jamais quitté le logo. Elle représente aujourd’hui bien plus qu’un simple élément graphique : elle incarne l’identité et l’histoire du RC Lens.

Lors de chaque transfert, les nouveaux joueurs reçoivent d’ailleurs une lampe de mineur, et le club continue de rendre hommage à cet héritage avec des maillots spéciaux lors de la Sainte-Barbe, le 4 décembre.