Ambiance à Munich : Jürgen Klopp critique ouvertement Vincent Kompany, qui lui répond froidement

Ambiance à Munich : Jürgen Klopp critique ouvertement Vincent Kompany, qui lui répond froidement
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Vincent Kompany a reçu une critique sévère et inattendue de la part de Jürgen Klopp après le match de Ligue des champions entre le Bayern Munich et Arsenal. Le sélectionneur allemand a exprimé en direct à la télévision ses doutes sur son approche tactique.

Dès la mi-temps, Klopp avait fait part de son incompréhension quant à la manière dont le Bayern défend lorsqu'il n'a pas le ballon. “À ce jour, je ne sais toujours pas comment le Bayern Munich défend à la perte du ballon. Mais bon, je vais continuer à étudier. Une fois, ils jouent en marquage individuel, une autre fois non, et encore une autre fois c'est hybride : ils font les deux dans un même match. Alors, c'est quoi ?” L'Allemand estimait surtout que le Bayern n'avait pas mis assez de pression sur le ballon lors du but d'ouverture d'Arsenal.

Klopp ne comprend pas le rôle de Kane

Le rôle de Harry Kane dans le travail défensif n'a pas davantage convaincu Klopp. L'attaquant redescend parfois à la perte du ballon pour mettre la pression au milieu de terrain, une chose que le sélectionneur allemand a du mal à comprendre. “Avec le ballon, c'est bien, mais sans le ballon… On le voit soudainement redescendre pour participer au pressing au milieu. Pour moi, c'est… Écoutez, je ne suis pas le pape du football et chacun peut faire ce qu'il veut, mais je ne peux pas dire que je comprends le Bayern".

Ces déclarations sont remarquables, car Klopp critique ouvertement, en tant que sélectionneur, l'entraîneur de l'un des plus grands clubs d'Allemagne. Le Bayern et Kompany ont reçu beaucoup d'éloges ces derniers mois pour leur football offensif, mais leur approche défensive risquée suscite également des interrogations.

Kompany refuse d'entrer dans le débat

Lors de sa conférence de presse, Kompany a été interrogé sur les propos de Klopp par un journaliste allemand. Il a semblé surpris et n'a visiblement pas apprécié la question. “Je ne répondrai pas à cela. Question suivante".

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Klopp se montre critique envers Kompany. Avant le début de la saison de Bundesliga, il avait déjà commenté la manière dont l'entraîneur positionne ses joueurs. Il s'était alors étonné de voir un arrière gauche évoluer au poste de numéro dix au Bayern. Kompany avait répondu à l'époque en invitant Klopp à assister à un entraînement et à discuter avec les internationaux allemands du Bayern.

Lire aussi… "Je n'ai pas écouté mon corps" : de retour sur le banc, Vincent Kompany à coeur ouvert sur son état de santé

Les critiques envers le ‘Kompany-ball’ reprennent de plus belle

Ces nouvelles déclarations vont sans aucun doute relancer le débat sur le style de jeu de Kompany en Allemagne. Le Bayern veut dominer les matchs et presser haut, mais laisse ainsi parfois des espaces derrière sa défense. Les partisans y voient une vision du football identifiable et offensive, tandis que les critiques redoutent que ces risques soient sanctionnés au plus haut niveau européen.

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