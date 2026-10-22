Après Tresoldi, un autre Brugeois dans l'équipe-type de la semaine en Champions League

Harry Kane, Kylian Mbappé, ... Lors de la troisième semaine de Ligue des champions aussi, de véritables stars figuraient dans l’équipe de la semaine. Et après Nicolo Tresoldi, un autre Brugeois s'est à son tour hissé à leurs côtés !

Yann Sommer a été retenu par l’UEFA dans l’équipe de la semaine de l’UEFA Champions League. Il a ainsi été récompensé pour son bon match contre Lens. La rencontre s’est terminée sur le score de 3-0, mais sans le gardien brugeois, l’issue aurait aussi pu être différente.

Presenting the Team of the Week for matchday 3 🤝 @Hyundai_Global | #UCLTOTW https://t.co/q5FKvPGLkz — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 22, 2026

Après Tresoldi, Sommer est le deuxième Brugeois consécutif dans l’équipe UEFA de la semaine

La semaine dernière, Nicolo Tresoldi figurait lui aussi dans l’équipe de la semaine de l’UEFA Champions League. Face à l’Internazionale, il avait encore signé un formidable triplé - de quoi faire grimper sa valeur marchande.

Dans plusieurs journaux, il a même reçu un 10 sur 10. L’attaquant était omniprésent, surgissait là où il le fallait et se trouvait toujours au bon endroit pour envoyer le ballon au fond des filets. Au final, c’est tout ce qu’un club peut demander à un attaquant.