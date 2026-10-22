Bruges a-t-il la recette contre les clubs français ? "Personne ne pensait qu'on gagnerait 3-0 après la pause"

Après l'Inter, Jorne Spileers a enchaîné une deuxième titularisation consécutive en Ligue des champions ce mercredi. Le défenseur du Club de Bruges était aligné dans l'axe de la défense aux côtés de Brandon Mechele lors de la victoire des Blauw en Zwart face au RC Lens (3-0). En zone mixte, il a été interrogé par notre journaliste Muzamel Rahmat.

Le RC Lens a montré un bon visage en première mi-temps et s'est créé plusieurs occasions. Mais au final, c'est le Club de Bruges qui est rentré aux vestiaires avec un avantage d'un but après une réalisation de Hans Vanaken (45e+3).

Jorne Spileers reconnaît les difficultés du Club de Bruges

Jorne Spileers a reconnu les difficultés rencontrées par le Club de Bruges en première période : "En première mi-temps, on a eu des difficultés. On savait qu'on affrontait une bonne équipe. On manquait un peu d'intensité et on donnait des espaces. Mais à la mi-temps, le coach nous a parlé. Il nous a dit que ce n'était pas suffisant, qu'on devait élever notre niveau et mettre davantage d'intensité."

"Et en deuxième mi-temps, tu as vu la différence entre un Club de Bruges passif et un Club de Bruges qui chasse le ballon et qui va vers l'avant. C'est ça, la différence", a-t-il ajouté.

Un but juste avant la pause qui a fait du bien aux Brugeois

Ce but inscrit avant la pause a été un véritable coup sur la tête des Lensois, selon Jorne Spileers : "Je pense que oui. Pour nous, c'était bon pour le moral parce qu'on n'était pas bien dans le match. Donc, si tu peux rentrer aux vestiaires avec un avantage de 1-0, c'est une bonne chose pour nous. Je comprends que, pour eux, c'était un peu difficile, mais ce n'était que 1-0."

Les équipes françaises réussissent bien à Bruges

Après s'être imposé contre Monaco et l'OM, Bruges est désormais venu à bout de Lens. Les équipes françaises réussissent décidément bien aux Blauw en Zwart.



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"Est-ce qu'on a la recette face aux équipes françaises ? C'est toujours difficile contre des équipes de Ligue 1. On a connu des moments difficiles. Même aujourd'hui, après la première mi-temps, personne ne pensait qu'on allait gagner 3-0. On gagne aussi, donc ce n'est pas spécialement parce que ce sont des équipes françaises", a expliqué Jorne Spileers.