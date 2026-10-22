Bruges est bien parti pour gagner plus que la saison dernière en Ligue des champions

Bruges est bien parti pour gagner plus que la saison dernière en Ligue des champions
Photo: © photonews

Bruges a parfaitement entamé sa campagne de Ligue des champions, et cela se traduit par de beaux chiffres, pas seulement sur le terrain. Financièrement aussi, les Brugeois pourraient vivre une nouvelle saison européenne particulièrement lucrative. Avec deux victoires en trois matches, le compteur affiche déjà un montant conséquent, et en conservant son actuelle onzième place, le club pourrait déjà égaler les primes de la saison dernière.

La saison dernière, le Club de Bruges avait empoché environ 48 millions d'euros de primes UEFA grâce à son parcours en Ligue des champions, notamment lors de la phase de ligue et des barrages disputés après la nouvelle année.

Cette saison, les Blauw en Zwart pourraient déjà atteindre un montant similaire, rapporte le Nieuwsblad. La prime de participation à la Ligue des champions s'élève à 18,62 millions d'euros, tandis que les victoires contre l'Inter Milan et le RC Lens ont rapporté 4,2 millions d'euros supplémentaires.

À cela s'ajoute le "value pillar", un mécanisme de redistribution qui prend notamment en compte les droits télévisés et les coefficients européens des clubs.

La 11e place du Club de Bruges rapporte gros

La 11e place actuellement occupée par les Brugeois est également très intéressante sur le plan financier. Si le classement devait rester inchangé, le Club de Bruges toucherait environ 7,15 millions d'euros de prime liée à son classement.

Une place dans le top 16 permettrait également d'empocher un million d'euros supplémentaire, tout comme une qualification pour les barrages de la phase à élimination directe.

Lire aussi… Après Tresoldi, un autre Brugeois dans l'équipe-type de la semaine en Champions League

En ajoutant les revenus estimés du "value pillar", le montant total pourrait ainsi atteindre, voire dépasser, les 48 millions d'euros récoltés la saison dernière.

Il ne s'agit toutefois que d'une estimation, puisque les revenus définitifs dépendront du classement final et de la répartition des primes par l'UEFA.

Le Club de Bruges peut encore empocher plusieurs millions d'euros

Et ce n'est pas terminé ! Chaque victoire lors de la phase de ligue rapporte 2,1 millions d'euros, tandis qu'un partage permet d'empocher 700.000 euros.

Avec encore cinq rencontres à disputer, le Club de Bruges peut donc considérablement augmenter ses revenus européens.

Une meilleure position au classement pourrait également rapporter davantage, puisque chaque place compte dans la répartition des primes UEFA.

Un calendrier compliqué attend les Brugeois

Mais sur le plan sportif, rien ne garantit que le Club de Bruges parviendra à conserver son actuelle 11e place. Les prochaines rencontres face au PSV, à Liverpool et à Naples s'annoncent particulièrement compliquées. Les Blauw en Zwart devront donc continuer à réaliser de belles performances pour conserver leur position favorable.

Pour rappel, les huit premières équipes de la phase de ligue se qualifient directement pour les huitièmes de finale, tandis que les clubs classés entre la 9e et la 24e place disputent les barrages.

Même une moins bonne position au classement ne serait pas forcément catastrophique financièrement. Une 24e place, dernière position qualificative pour les barrages, permettrait encore au Club de Bruges de toucher environ 3,58 millions d'euros de prime liée au classement.

Et si les Brugeois parviennent à poursuivre leur aventure européenne, de nouvelles primes pourraient encore venir gonfler les caisses du club.

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