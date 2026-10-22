"Ces équipes sont moins bonnes, mais..." : la presse française très amère au moment de quitter Bruges

Scott Crabbé, journaliste football
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"Ces équipes sont moins bonnes, mais..." : la presse française très amère au moment de quitter Bruges
Photo: © photonews

Le Club de Bruges a à nouveau gagné par trois buts d'écarts contre un club français. Après Monaco (4-1) et Marseille (3-0), c'est Lens (3-0 également) qui a mordu la poussière en Venise du Nord. Les médias tricolores commencent donc à connaître la chanson.

L'Equipe va même plus loin dans son analyse : "Bruges a beau se situer dans la partie flamande de la Belgique, son club phare, lui, aime bien les Français. Avec 10 buts, elle est d'ailleurs l'équipe la plus prolifique contre les clubs français depuis septembre 2025".

Lens mal payé en première mi-temps, résigné en seconde

Le club devient une terreur chez nos voisins : "La statistique est d'autant plus étonnante que, dans le même temps, Bruges n'a gagné... aucun autre match à domicile en C1. Il a en effet reçu Barcelone (3-3 en novembre 2025), Arsenal (0-3 en décembre 2025), l'Atlético Madrid (3-3 en février 2026) et Aston Villa (2-3 en septembre 2026) sans jamais parvenir à s'imposer. Sa dernière victoire à domicile en C1 contre un club non français remonte ainsi à février 2025, contre l'Atalanta (2-1)".

De son côté, So Foot y va de sa métaphore : "Foutus cours du soir. Chaque fois, on fait tout pour s’y pointer à l’heure, qu’importe le taf, qu’importent les gosses, qu’importe la fatigue. On pense pouvoir valider quelques acquis, ceux qu’on a sous-estimés pendant sa jeunesse insouciante, mais la rudesse de l’apprentissage claque comme une règle d’instituteur a pu claquer sur des doigts".

Samuel Umtiti pointe les manquements du football français

La leçon a été rude : "Trop naïf, trop tendre, pas assez efficace, pas assez tout. On savait le Club de Bruges bon élève, on a surtout eu la confirmation que les Sang et Or ramèneront – en plus d’une valise 3-0 – un paquet de devoirs à la maison s’ils ne veulent pas voir leur avenir s’assombrir autant que celui de lycéens français".

Lire aussi… Sommer homme du match, deux Brugeois en échec : quand la presse française note les joueurs du Club
Sur le plateau de l'After, émission du groupe RMC, Samuel Umtiti met moins de gants : "Quand je regarde la première mi-temps, je ne me pose aucune question, je me dis que Lens va réussir à marquer. Et au final... Je ne sais pas si c'est la mentalité qu'on a en France, mais chaque match, il faut y aller pour gagner. Ces équipes comme Bruges sont moins bonnes mais arrivent à gagner. Il y a quelque chose qui ne va pas en France".

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