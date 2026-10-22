Cette fois, Rochefort doit s'avouer vaincu : Dražen Brnčić commence fort avec Mons

Scott Crabbé, journaliste football
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Cette fois, Rochefort doit s'avouer vaincu : Dražen Brnčić commence fort avec Mons

Mons disputait hier soir son premier match avec Dražen Brnčić sur le banc. Une entrée en matière réussie puisque les Dragons l'ont emporté 2-0 contre Rochefort.

La Ligue des Champions l'a un peu éclipsé, mais il y avait de la D1 FFA au programme hier soir, avec un match entre deux équipes mobilisées en Coupe le week-end dernier. Tant Mons que Rochefort ont mené la vie dure en emmenant deux équipes en forme de D1A aux prolongations, avec plus de succès encore pour les derniers cités.

Mons retrouve le sourire

Changement notable à Mons depuis lors, l'arrivée de Dražen Brnčić en provenance de Virton. Le successeur de l'impopulaire George Boateng a parfaitement débuté son mandat du côté de l'Albert.

Encore auréolés de leur exploit au Parc des Roches, les visiteurs ont pourtant vendu chèrement leur peau en première mi-temps : 0-0 au repos. Mais le RAEC a débloqué la rencontre dès la reprise par l'intermédiaire de Senda Mukandila (53e, 1-0).

La soirée de Mukandila

L'attaquant belgo-congolais (qui n'avait été titularisé qu'à une reprise par Boateng), s'est même offert un doublé pour sécuriser la victoire des siens dans le dernier quart d'heure.

Mons s'impose donc 2-0 et renoue avec la victoire après trois matchs sans y avoir goûté. De quoi remonter à la cinquième place du classement, à égalité avec Tubize-Braine, mais toujours à cinq points de Meux et du RWDM.

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