Coup de tonnerre en Challenger Pro League : l'entraîneur Dražen Brnčić quitte Virton pour rejoindre Mons

Arrivé cet été en provenance de Tubize-Braine, Dražen Brnčić ne sera pas resté très longtemps sur le banc de l'Excelsior de Virton. Après l'élimination du club gaumais en Coupe de Belgique contre Genk, il a annoncé son départ et rejoindra Mons en D1 FFA. Une rumeur qui avait déjà circulé en septembre.

Après deux saisons et demi couronnées de bons résultats à Tubize-Braine où il avait obtenu une montée en D1 FFA et deux places sur le podium (2e et 3e), Dražen Brnčić avait quitté le club brabançon pour le champion de la série, l'Excelsior Virton, promu en Challenger Pro League cette saison.

Malgré un mercato estival agité avec de nombreux changements au sein de son effectif, les Gaumais occupent une sixième place satisfaisante après six journées de compétition. Logiquement éliminé par Genk en Coupe de Belgique ce samedi soir, personne dans les travées du stade Yvan Georges ne s'attendait cependant à l'annonce qui allait suivre la défaite. Le club annonçait le départ de son entraîneur Dražen Brnčić par voie de communiqué.

"Le Royal Excelsior Virton annonce que son entraîneur principal, Dražen Brnčić, a présenté sa démission à l’issue de la rencontre de ce samedi soir face au KRC Genk. Estimant ne pas être capable de faire progresser davantage le groupe, Dražen Brnčić a pris la décision de mettre un terme à ses fonctions. Le club prend acte de sa décision et lui souhaite une bonne continuation dans la suite de sa carrière."

Une annonce effectuée juste après la défaite en Coupe

Quelques minutes après la rencontre, on a vu le technicien belgo-croate en grande conversation avec le président Rebeai Khabtane, le manager général Mohamed Hakem et le coordinateur sportif Massinissa Feknous. Les joueurs ont ensuite été rappelés à l'intérieur parce que leur coach souhaitait leur dire quelque chose. Dražen Brnčić leur annoncait alors sa démission et le fait qu'il allait rejoindre le RAEC Mons, le club que Virton avait devancé la saison dernière en D1 FFA.



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Mons en quête d'un coach francophone

On le sait, les Hainuyers se sont séparés de George Boateng le 8 octobre dernier, le technicien n'ayant pas résisté à la défaite sur le terrain du SL16 (3-2), qui n'avait pas pourtant pris que trois points sur tapis vert et pas marqué une seule fois depuis le début de la saison. Les Montois avaient annoncé se mettre en quête d'un technicien francophone et les noms de Sébastien Grandjean et, plus étonnant, de Frédéric Taquin, avaient circulé dans les travées du stade Tondreau.

Il n'en sera rien puisque Mons a porté son choix sur un technicien ayant fait ses preuves dans la série puisque Tubize-Braine s'était mêlé à la lutte pour le titre ces deux dernières saisons. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le nom de Dražen Brnčić est annoncé du côté de Mons.

Une rumeur qui circulait déjà il y a mois

Le 5 septembre dernier, le technicien belgo-croate rend visite à son ancien club lorsque celui-ci reçoit l'Union Rochefortoise, où évoluent désormais d'anciens joueurs du club brabançon comme Axel Lauwrensens, Serhat Tepe, Luka Hoedaert ou Karim Essikal. Une visite de courtoisie pense-t-on, d'autant que l'ancien capitaine historique de la RUTB, et meilleur buteur de l'histoire du club, Ismael El Omari - désormais au Crossing Schaerbeek - est aussi de la partie.

Mais une rumeur circule déjà dans la buvette du stade. Dražen Brnčić - peu satisfait du recrutement de son nouveau club - quitterait l'Excelsior Virton pour Mons, qui a raté son début de saison et joue le soir même à l'Olympic de Charleroi. Mais les "Dragons" l'emportent largement à La Neuville contre toute attente et George Boateng, que l'on sait proche des investisseurs du RAEC Mons - et qui aurait lui-même des parts, même si le club l'a ensuite démenti - est finalement maintenu en poste.

Le sursis n'aura duré qu'un mois puisque le Néerlandais a été démis de ses fonctions et que Mons annonce se mettre en quête d'un coach francophone. On pense alors que la piste menant vers Dražen Brnčić est éteinte puisque Virton est plus avancé dans sa saison et que les résultats sont positifs. Il n'en sera rien.

Il retrouvera un ancien de Virton et deux de Tubize-Braine

Au stade Tondreau, l'ancien entraîneur de l'Union, du RWDM ou FC Liège retrouvera l'ancien artificier de Virton, qu'il n'aura finalement jamais pu diriger, Mayron De Almeida. Mais aussi deux anciens joueurs de Tubize-Braine, Zakaria Nadrani et Allan Tshimanga, dont il n'avait que moyennement apprécié les départs en décembre dernier pour le RAEC Mons.

Dans le Hainaut, Dražen Brnčić devra en tout cas relancer une machine ouvertement candidate pour la montée mais qui patauge à une sixième place indigne des ses moyens. Lorsqu'il était arrivé à Tubize-Braine, le club semblait aussi embourbé en D2 FFA et il avait réussi à le faire monter. Du côté du stade Tondreau, on espère que ses méthodes et son exigence produiront le même effet, car les Hainuyers ne peuvent pas se permettre de louper à nouveau la montée en Challenger Pro League. Un nouvel échec pourrait avoir de lourdes répercussions car les actuels investisseurs ne seraient peut-être plus enclins à rester.