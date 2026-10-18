Exploit en Coupe de Belgique : Rochefort élimine La Gantoise aux tirs au but, Malines écrase Eupen

Rochefort a éliminé La Gantoise aux tirs au but ce dimanche en Coupe de Belgique (1/16 de finale), après avoir remonté deux buts de retard. Malines a battu Eupen 5-1.

Malines s'est imposé 5-1 face à Eupen ce dimanche après-midi en Coupe de Belgique, après avoir pourtant encaissé le premier but. Rochefort, club amateur de D1 FFA, a créé la surprise en éliminant La Gantoise aux tirs au but (4-3), après un match spectaculaire qui s'est terminé sur le score de 3-3.

Malines ne laisse aucune chance à Eupen

Eupen avait pourtant bien commencé la rencontre. Dès la 5e minute, Igor Plastun a ouvert le score et donné l'avantage aux visiteurs. Malines a mis une vingtaine de minutes à réagir. Thérence Koudou a égalisé à la 25e minute, avant que Marco Decherf ne permette aux Malinois de prendre l'avantage. À la pause, le club de Pro League menait 2-1 face à son adversaire de Challenger Pro League.

Au retour des vestiaires, Malines n'a pas laissé le temps à Eupen d'espérer revenir. Malcom Lohunanu-Mbasi a inscrit le troisième but à la 47e minute. Deux minutes plus tard, Fredrik Hammar a aggravé le score en portant la marque à 4-1. En l'espace de quelques minutes, les Malinois avaient pratiquement assuré leur qualification. Eupen, qui avait réussi à surprendre son adversaire en début de rencontre, n'a pas trouvé les solutions pour arrêter les attaques malinoises. À la 64e minute, Myron van Brederode a inscrit le cinquième et dernier but de son équipe. Le score n'a plus changé jusqu'au coup de sifflet final. Avec cette victoire 5-1, Malines poursuit son parcours en Coupe de Belgique.

Rochefort pousse La Gantoise en prolongation

La surprise de l'après-midi est venue de Rochefort. Le club amateur, qui évolue en D1 FFA, a réussi à éliminer La Gantoise au terme d'une rencontre riche en rebondissements. Les Rochefortois se sont imposés 4-3 aux tirs au but après avoir tenu les Gantois en échec (3-3) au terme des prolongations.

Rochefort avait commencé le match de la meilleure des manières. À la 19e minute, Nelson Azevedo Janelas a ouvert le score et donné l'avantage aux locaux. La Gantoise a réagi avant la pause grâce à El Hadji Seck, qui a remis les deux équipes à égalité.





En deuxième période, les Gantois semblaient avoir repris le contrôle de la rencontre. Le but contre son camp de Luka Hoedaert a permis aux Gantois de passer devant, avant qu'El Hadji Seck ne marque une deuxième fois.

Mais Rochefort n'avait pas dit son dernier mot. Quatre minutes après le troisième but gantois, Axel Laurensens a réduit l'écart et relancé son équipe. À la 70e minute, Thomas Vanhecke a transformé son penalty pour égaliser à 3-3. En quelques minutes, le club amateur avait effacé ses deux buts de retard face à une équipe de Pro League.

Les deux formations ont dû disputer les prolongations pour tenter de se départager. Malgré les trente minutes supplémentaires, aucune des deux équipes n'a réussi à prendre l'avantage. La qualification allait se décider lors de la séance des tirs au but.Et c'est Rochefort qui a eu le dernier mot. Les joueurs du club amateur se sont imposés 4-3 dans cet exercice, éliminant La Gantoise de la Coupe de Belgique. Un véritable exploit pour une formation de D1 FFA.

Deux rencontres encore au programme

La journée de Coupe de Belgique n'est pas encore terminée. Deux autres rencontres sont prévues ce dimanche à 18h30. Le Beerschot affrontera Anderlecht, tandis que Saint-Trond recevra Lommel. Ces deux matches permettront de connaître les derniers qualifiés de la journée.