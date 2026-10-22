La poisse pour l'Union : deux joueurs sortent blessés coup sur coup

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| 1 réaction
La poisse pour l'Union : deux joueurs sortent blessés coup sur coup
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise mène à la mi-temps face à l'Hapoel Beer Sheva, mais cela ne s'est pas fait sans mal. Littéralement : deux joueurs ont dû quitter la pelouse, blessés, dans cette première période.

Un quart d'heure : voilà le temps que sera resté Mateo Biondic ce jeudi soir sur la pelouse de Düsseldorf face à l'Hapoel Beer-Sheva. L'attaquant unioniste a été forcé de quitter la pelouse après un tacle (non fautif) de Vitor, à la suite duquel Biondic s'est tordu la cheville.

Des images impressionnantes, et une sortie immédiate : c'est Raul Florucz, de retour de suspension mais laissé initialement sur le banc par David Hubert, qui l'a remplacé. Avec succès, puisque l'attaquant a marqué le penalty de son équipe avant la pause.

Gros choc pour Darius Olaru 

C'est aussi un gros choc qui a forcé la sortie de Darius Olaru : cette fois, il y avait peut-être bien faute de Niv Yehoshua, qui lève le coude et trouve le visage du Roumain. Touché de plein fouet, Olaru a dû sortir, et a été remplacé par Dylan Aquino.

Yehoshua ne prendra qu'une carte jaune, malgré la gravité apparente du geste. 

Lire aussi… Pas de piège pour l'Union, qui perd deux joueurs mais bat tranquillement l'Hapoel Beer Sheva
Pour Aquino, c'est l'opportunité de se mettre en évidence : l'Argentin, arrivé en fin de mercato, a déjà joué 90 minutes contre Nijlen, sans vraiment impressionner, et était monté au jeu à 20 minutes du terme contre la Real Sociedad. 

1 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Union SG
Hapoel Beer Sheva

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 Journée 3
Juventus Juventus 2-2 Rennes Rennes
Ararat Erevan Ararat Erevan 0-4 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
OFI Kreta OFI Kreta 0-2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Sturm Graz Sturm Graz 1-0 Marseille Marseille
Lech Poznan Lech Poznan 1-1 Sunderland Sunderland
Ferencváros Ferencváros 4-1 Torreense Torreense
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 2-4 NEC NEC
Union SG Union SG 4-0 Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva
Hoffenheim Hoffenheim 0-0 Lyon Lyon
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 0-0 Sparta Prague Sparta Prague
NK Celje NK Celje 0-1 Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg
Bialystok Bialystok 0-1 Anderlecht Anderlecht
Lillestrom SK Lillestrom SK 0-2 Real Sociedad Real Sociedad
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 0-0 Levski Sofia Levski Sofia
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 0-0 Celta De Vigo Celta De Vigo
Bournemouth Bournemouth 1-0 AC Milan AC Milan
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 0-1 SL Benfica SL Benfica
Besiktas Besiktas 0-0 Crystal Palace Crystal Palace

Dernières réactions

Alex_005 Alex_005 a propos de La poisse pour l'Union : deux joueurs sortent blessés coup sur coup El Malvario El Malvario a propos de Un ancien de Neerpede dans les rangs du Jagiellonia : "Celui que je redoute le plus ? Bertaccini" den strep den strep a propos de "Ces équipes sont moins bonnes, mais..." : la presse française très amère au moment de quitter Bruges Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Le Club de Bruges plie, ne rompt pas, puis déroule et écrase le Racing Lens ! tede tede a propos de Que prépare réellement Vítor Bruno ? Anderlecht semble être devenu un laboratoire Sandirap77 Sandirap77 a propos de La direction n'en peut plus : Charleroi prend position après les débordements de ses supporters à Mons Davgn Davgn a propos de Toby Alderweireld avait été confronté à une dure réalité : "Ce n'était pas pour moi" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Il sait de quoi il parle : Guillaume Gillet prévient le Club de Bruges Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Une tempête dans un verre d'eau : la déclaration totalement anodine de Joaquin Seys qui fait parler en France Sandirap77 Sandirap77 a propos de Les supporters de Charleroi prennent une grande décision après les débordements survenus à Mons Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved