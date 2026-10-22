La poisse pour l'Union : deux joueurs sortent blessés coup sur coup

L'Union Saint-Gilloise mène à la mi-temps face à l'Hapoel Beer Sheva, mais cela ne s'est pas fait sans mal. Littéralement : deux joueurs ont dû quitter la pelouse, blessés, dans cette première période.

Un quart d'heure : voilà le temps que sera resté Mateo Biondic ce jeudi soir sur la pelouse de Düsseldorf face à l'Hapoel Beer-Sheva. L'attaquant unioniste a été forcé de quitter la pelouse après un tacle (non fautif) de Vitor, à la suite duquel Biondic s'est tordu la cheville.

Des images impressionnantes, et une sortie immédiate : c'est Raul Florucz, de retour de suspension mais laissé initialement sur le banc par David Hubert, qui l'a remplacé. Avec succès, puisque l'attaquant a marqué le penalty de son équipe avant la pause.

Gros choc pour Darius Olaru

C'est aussi un gros choc qui a forcé la sortie de Darius Olaru : cette fois, il y avait peut-être bien faute de Niv Yehoshua, qui lève le coude et trouve le visage du Roumain. Touché de plein fouet, Olaru a dû sortir, et a été remplacé par Dylan Aquino.

Yehoshua ne prendra qu'une carte jaune, malgré la gravité apparente du geste.

Lire aussi… Pas de piège pour l'Union, qui perd deux joueurs mais bat tranquillement l'Hapoel Beer Sheva›

Pour Aquino, c'est l'opportunité de se mettre en évidence : l'Argentin, arrivé en fin de mercato, a déjà joué 90 minutes contre Nijlen, sans vraiment impressionner, et était monté au jeu à 20 minutes du terme contre la Real Sociedad.