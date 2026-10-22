Le Real Madrid progresse, mais José Mourinho reste exigeant : "Personne n'est au niveau que je souhaite"

Le Real Madrid semble monter en puissance depuis le début de saison sous les ordres de José Mourinho. Ce mercredi, le club espagnol s'est imposé au Bernabéu (4-1) contre Leipzig en Ligue des champions. Parfois critiquée, la défense du Real Madrid semble également avoir progressé. De quoi satisfaire José Mourinho ?

José Mourinho est un entraîneur exigeant. Il ne laisse rien passer. Et évidemment, rien ou presque n'est jamais vraiment parfait : "L'équipe est-elle au niveau que je souhaite sur le plan défensif ? Personne n'est au niveau que je souhaite. Je veux toujours m'améliorer."

"Je suis ici depuis plus de cent jours. Évidemment, nous ne sommes pas encore là où je voudrais être, mais il y a des choses que nous faisons mieux aujourd'hui qu'auparavant", a-t-il ajouté en conférence de presse.

Il voit des progrès par rapport à d'autres matchs : "Si vous comparez cette victoire à celles contre le Rayo Vallecano ou Malaga, nous progressons."

Un but encaissé qui ne plaît pas à José Mourinho

Le Real Madrid a malgré tout encaissé un but à la 85e minute de jeu contre Leipzig. "Je n'aime pas le but que nous avons encaissé, car je me mets à la place du gardien. Courtois a réalisé deux arrêts incroyables qui nous ont permis de rester dans le match et de le gagner. De la même manière qu'un attaquant aime marquer des buts, un gardien aime rentrer chez lui sans avoir encaissé de but."

Lire aussi… Thibaut Courtois donne son grand favori au Ballon d'Or (et les Belges n'en seront pas fans)›

"Le but que nous avons encaissé aujourd'hui, tout comme celui contre Séville, est dû à un excès de confiance et au fait que certains joueurs pensaient que le match était déjà gagné. Ça, je n'aime pas", a-t-il conclu.