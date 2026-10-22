Les murs ont tremblé à la mi-temps : le discours d'Ivan Leko qui a changé le visage de Bruges

Le Club de Bruges a vécu un match à deux visages contre Lens. Miraculé et très bien payé en première mi-temps, dominateur en second. Inutile de demander à Ivan Leko lequel il a préféré : l'entraîneur croate confirme qu'il n'a pas ménagé ses joueurs aux repos.

Le Club de Bruges était à côté de ses pompes pendant 45 minutes. Alors que les Blauw en Zwart enthousiasment l'Europe depuis maintenant plusieurs saisons pour leur jeu électrique, l'entame de match se résumait ainsi : une passe en avant, deux passes en arrière et Saint Sommer (ou le poteau) pour sauver les meubles.

"À la mi-temps, Leko nous a secoués", confirme Brandon Mechele à notre micro. "C'était comment ? Assez ferme. On le voit souvent sur le banc de touche pendant les matchs. Mais il faut l'accepter, surtout après une première mi-temps comme celle-ci. Et ça a clairement porté ses fruits".

15 minutes salutaires pour se remettre la tête à l'endroit

Ivan Leko opine du chef en conférence de presse. "Je ne sais même pas ce qui n'allait pas, mais on avait l'air d'avoir peur. Comme si on devait déjà défendre un avantage. On a joué uniquement pour contrôler le jeu, un football ennuyeux et latéral. On a pressé, certes, mais par obligation, pas pour mettre l'adversaire en difficulté".

La victoire à l'Inter n'aurait-elle pas encore été digérée ? "J'ai remarqué ces derniers jours que les joueurs riaient encore. Ils savouraient leur belle performance. J'ai essayé de les calmer. "Oubliez Milan ! Oubliez San Siro !" Mais j'ai une équipe très jeune, vous savez. Je pense que cette victoire nous a joué un tour".

Un match très instructif sur le plan des émotions

"À la mi-temps, je leur ai dit clairement ce qui était en jeu. Qu'ils devaient se battre à nouveau jusqu'au bout. Et ils l'ont fait. Ils n'ont plus manqué de respect à l'adversaire, mais ils ont fait preuve de cran et de courage", poursuit Leko.



Lire aussi… Un ancien coach du Club de Bruges reprend du service, cinq ans après sa dernière pige comme T1›

Le deuxième acte est ainsi plus conforme à ses attentes : "Le Club de Bruges de la seconde période, c'était le Club de Bruges que je veux voir. Nous avons concédé des occasions, certes, mais nous avons décroché une victoire bien méritée dont je suis très fier".

Et voilà le Club nanti de six points après trois matchs : "Il ne faut pas crier victoire trop vite. Nous ne sommes pas un grand club européen, il faudra donc continuer à tout donner à chaque match. Mais c'est évidemment un encouragement".