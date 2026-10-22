L'infirmerie de l'Union commence à se vider : trois retours pour le prix d'un

L'Union Saint-Gilloise dispute ce soir la troisième rencontre de sa campagne européenne contre l'Hapoel Beer Sheva. David Hubert peut compter sur le retour de plusieurs cadres à l'entraînement.

Comme c'est la coutume, 15 minutes de l'entraînement de l'Union Saint-Gilloise étaient ouvertes à la presse hier, à la veille du match. En conférence de presse, David Hubert n'avait pas voulu lever le voile sur l'état de son infirmerie.

Les journalistes présents sur place ont donc pu constater par eux-mêmes plusieurs retours au sein du groupe. À commencer par celui de Ross Sykes.

Bientôt plus d'options pour David Hubert

Le défenseur anglais est blessé depuis le tout premier match officiel de la saison, le 3-3 concédé contre Bodø/Glimt à Ostende au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Touché à l'épaule, il revient doucement dans le parcours. D'abord réintégré lors de séances individuelles sans contact, le voir au sein du groupe est un signal encourageant.

L'Union mise sur un retour en forme progressif, sans prendre de risques

Même topo pour Adem Zorgane, rentré blessé de la trêve internationale passée avec la sélection algérienne et qui a dû faire l'impasse sur les trois derniers matchs de l'Union.





Kévin Rodriguez était également de la partie. L'attaquant équatorien a vécu des semaines difficiles sur le plan privé en plus d'être touché à l'ischio. Ce retour à l'entraînement lui fera beaucoup de bien.