L'Union belge confie une grande mission à Simon Mignolet après un nouveau licenciement

La Fédération belge de football a annoncé mettre un terme à sa collaboration avec Elisabet Gunnarsdottir. Après l'élimination des Red Flames en barrages de la Coupe du monde contre la Pologne, l'entraîneuse islandaise a été remerciée. Simon Mignolet va désormais avoir une mission importante.

Après avoir annoncé la fin de leur collaboration, l'Union belge a souhaité le meilleur à Elisabet Gunnarsdottir pour la suite de sa carrière. Arrivée en 2025, l'Islandaise quitte les Red Flames avec un bilan de 11 victoires, 3 partages et 9 défaites.

Avec Elisabet Gunnarsdottir, les Red Flames n'ont pas réussi à aller au-delà de la phase de groupes de l'Euro 2025. Plus récemment, les Red Flames ont également vu leur rêve de disputer la Coupe du monde 2027 s'envoler. Après une victoire contre la Pologne à l'aller (1-0), les Belges se sont inclinées au retour (3-2 après prolongation) avant d'être éliminées aux tirs au but (4-3).

Pierre Locht remercie Elisabet Gunnarsdottir

"Nous tenons à remercier Elisabet pour son engagement auprès de nos Red Flames", a déclaré le directeur sportif de l'Union belge, Pierre Locht. "Malgré des résultats qui n'ont pas répondu aux attentes, Elisabet nous a apporté une grande expertise dans le domaine du football féminin et a réussi à former un groupe soudé, composé de nombreuses jeunes joueuses, sur lequel nous pourrons nous appuyer pour construire l'avenir."

"C'est sur cette base que nous souhaitons préparer les prochains défis de notre équipe nationale féminine", a-t-il ajouté.

Simon Mignolet chargé de trouver un successeur

Pierre Locht a ensuite expliqué que Simon Mignolet, désormais directeur technique, travaille à la recherche d'un nouvel entraîneur et à la constitution d'un nouveau staff technique.



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"Ce travail s'inscrit dans une réflexion plus large sur la structure et l'avenir du football féminin au sein de l'Union belge", a conclu Pierre Locht.