"Nous abordons donc ce match avec confiance" : Thibaut Courtois prévient le FC Barcelone avant le Clasico

Ce dimanche, le monde du football aura les yeux rivés sur le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Une rencontre que Thibaut Courtois attend évidemment avec impatience. Le gardien belge a brièvement évoqué ce prochain match ce mercredi, après la victoire de son équipe contre Leipzig (4-1) en Ligue des champions.

Actuellement troisième de Liga avec 21 points après neuf journées, le Real Madrid espère se rapprocher du FC Barcelone au classement, qui en compte 27. L'Atlético de Madrid est quant à lui deuxième avec 22 points.

Thibaut Courtois conscient de l'enjeu du Clasico

Le Clasico de ce dimanche soir (21h00) se tiendra au Camp Nou, dans une atmosphère des grands soirs. Une mission qui ne s'annonce pas simple pour les Merengues, mais Thibaut Courtois est conscient de l'enjeu : "Évidemment, nous devons réduire l'écart avec eux et cela passe obligatoirement par une victoire."

"Nous abordons donc ce match avec confiance et nous espérons gagner. Nous devons croire en notre équipe, réaliser un bon match et profiter des occasions que nous aurons", a-t-il ajouté au micro de Realmadrid TV.

En tant que gardien, Thibaut Courtois espère évidemment parvenir à garder sa cage inviolée : "J'espère également que nous réussirons à bien défendre pour ne pas encaisser de but."

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Face à Leipzig ce mercredi, il a encaissé un but à la 85e minute de jeu. Ce but concédé n'a d'ailleurs pas ravi José Mourinho, qui l'a fait savoir en conférence de presse après la rencontre.