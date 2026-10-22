"On a été nuls" : Youri Tielemans enrage, Michael Carrick pointé du doigt par son capitaine

Rien ne va plus à Manchester United. L'équipe de Senne Lammens et Youri Tielemans s'est lourdement inclinée 4-1 à Côme en Ligue des champions. La crise ne cesse de s'aggraver au sein du club anglais, tandis que la position de l'entraîneur Michael Carrick semble de plus en plus intenable. Après la rencontre, l'Anglais s'est montré particulièrement sévère envers ses joueurs.

Après le coup de sifflet final, Carrick s'est dirigé seul vers les supporters ayant fait le déplacement et a levé les mains en signe d'excuses. Une image marquante après une nouvelle soirée douloureuse pour United.

En se rendant vers les fans, il n'a par ailleurs serré la main d'aucun joueur. De quoi alimenter les spéculations sur son avenir, d'autant que l'équipe attend une victoire depuis un mois et demi et ne pointe qu'à la treizième place de Premier League.

Bruno Fernandes remet en question la tactique de Carrick

Comme si la lourde défaite ne suffisait pas, Carrick a également été critiqué par son propre capitaine. Bruno Fernandes n'a pas épargné son entraîneur et a ouvertement remis en cause son approche tactique. Selon le Portugais, United a laissé trop d'espace à Côme en ne pressant pas assez haut et en ne prenant pas directement en charge l'adversaire sur l'ensemble du terrain.

"Le staff choisit de ne pas jouer en un contre un et d'accepter des espaces dans le dos. Mais de cette manière, vous donnez justement confiance à une équipe comme Côme", a déclaré Fernandes. "Parfois, il faut oser davantage quand on est sous pression. En pressant plus haut et en leur compliquant la tâche. Leur défenseur central me suivait partout. Nous devons aussi être capables de faire cela en équipe, mais nous n'y sommes pas parvenus."

Carrick a répondu de manière brève et ferme aux critiques de son capitaine. "Quel que soit le système utilisé, si vous ne courez pas vers l'avant ou ne revenez pas défendre, vous ne gagnez pas de matches. Je suis vraiment très en colère, mais j'assume l'entière responsabilité", a affirmé l'entraîneur.



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Youri Tielemans surenchérit

Youri Tielemans n'a pas cherché à arrondir les angles : "Il manquait de tout ce soir. On était désorganisés, on a mal joué, mal pressé, on a pris les mauvaises décisions. C'était facile pour eux. On a été nuls sur tous les plans. C'est un mélange de tout : tactique, technique, engagement".

"C'était un très mauvais match. Les supporters sont venus nous soutenir et nous avons livré une prestation médiocre, ce n'est pas acceptable de notre part. Nous avons été dominés pendant la majeure partie du match. Tout est lié. On peut être bon sur le plan tactique, mais si l'engagement n'est pas au rendez-vous, ça ne marchera pas, et inversement. Il faut être bon dans tous les domaines, et ce soir, nous avons été mauvais. C'est aussi simple que ça", a-t-il conclu. Le vol retour vers Manchester a dû être long.