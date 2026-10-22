"Sa carrière parle d'elle-même" : Yann Sommer reçoit les éloges d'un cadre du RC Lens

Le milieu de terrain du RC Lens, Michaël Cuisance, était évidemment déçu après la lourde défaite de son équipe face au Club de Bruges (3-0). En zone mixte après la rencontre, il n'a notamment pas hésité à saluer la performance de Yann Sommer.

Le Club de Bruges a porté un véritable coup sur la tête du RC Lens en inscrivant un but juste avant la pause. Hans Vanaken a permis aux Blauw en Zwart de rentrer aux vestiaires avec un avantage d'un but en ouvrant le score à la 45e+3 minute de jeu.

"Il faut aller de l’avant pour revenir rapidement au score et, derrière, on fait quelques bêtes pertes de balle qu’on n’a pas commises en première mi-temps. Et on l’a payé derrière", a expliqué Michaël Cuisance.

Un grand Yann Sommer face aux Lensois

Lens a manqué d'efficacité, mais a également été confronté à un grand Yann Sommer. "Je pense qu’il n’y a pas d’explication. On doit tout simplement marquer. Les occasions sont là. Il faut aussi féliciter le gardien adverse. J’ai joué avec lui, je savais à quel point il était bon et aujourd’hui, il a fait un grand match. Il est très bon sur sa ligne, à l’aise balle au pied. On a pu le voir. Sa carrière parle d’elle-même."

"On a tous conscience des qualités de chacun et si aujourd’hui, un joueur est dans l’équipe, c’est qu’il a des qualités. On a su le montrer en première mi-temps, mais malheureusement, en Ligue des champions, une mi-temps, ça ne suffit pas", a-t-il ajouté.

"On n'a rien à envier à personne"

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Une domination brugeoise était peut-être attendue en première période, mais cela n'a finalement pas été le cas : "Tout le monde s’est trompé. On a montré un beau visage. On a montré ce qu’était Lens. Je pense qu’on le montre depuis plusieurs semaines. On est conscients de nos qualités. On n’a rien à envier à personne. Malgré la défaite, on en tire du positif."