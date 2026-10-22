Stijn Stijnen intègre une légende belge à sa cellule sportive

Luc Nilis va occuper une nouvelle fonction au Patro Eisden Maasmechelen. L'ancien Diable Rouge fait désormais partie de la cellule sportive du directeur sportif Stijn Stijnen. Il quitte ainsi le terrain d'entraînement du noyau A, mais se voit confier un rôle plus large au sein du club limbourgeois.

“Luc est promu membre de ma cellule sportive”, confirme Stijnen. “Sa mission actuelle d'entraîneur de terrain du noyau A prend fin.” Selon le directeur sportif, ce changement s'inscrit dans la poursuite du développement du Patro Eisden. Nilis se consacrera désormais au fonctionnement sportif plus global du club.

Nilis apporte une immense expérience

Nilis, 58 ans, était actif comme entraîneur des attaquants au Patro depuis l'été 2023. Dans ce rôle, l'ancien attaquant pouvait transmettre son expérience aux joueurs. Il a auparavant notamment travaillé chez les jeunes du Racing Genk, au Sporting Hasselt, au PSV et à VVV-Venlo, mais aussi à Ankaragücü et avec l'équipe nationale jordanienne.

En tant que joueur, Nilis s'est surtout fait un nom à Anderlecht et au PSV. Il compte également 56 sélections avec la Belgique. Il devra désormais mettre cette expérience à profit à un niveau plus large au sein du Patro.

Le Patro cherche la stabilité sportive

Stijnen envisage déjà cette nouvelle collaboration avec confiance. “C'est une étape importante dans la poursuite du développement du club. Son éventail de tâches est vaste et concerne l'ensemble du fonctionnement sportif du club. J'aborde avec confiance cette nouvelle étape logique pour Luc.”



Le Patro Eisden a connu un début de saison difficile en Challenger Pro League. Les Limbourgeois n'ont récolté que six points lors des sept premières journées, même si la récente victoire 1-0 contre Jong Genk a offert un peu de répit. Dimanche, un match important dans le bas du classement attend le Patro avec un déplacement au FC Liège. Avec Nilis dans la cellule sportive, le Patro veut continuer à construire l'avenir du club, tandis que l'entraîneur Emilio Ferrera devra obtenir de meilleurs résultats sur le terrain.