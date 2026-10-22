Thibaut Courtois est-il le meilleur gardien que José Mourinho ait entraîné ? La réponse du Portugais

Thibaut Courtois a encore réalisé une grosse prestation en Ligue des champions ce mercredi contre Leipzig au Bernabéu (4-1). Une simple question a été posée à José Mourinho à propos du portier belge en conférence de presse après le match : Courtois est-il le meilleur gardien que l'entraîneur du Real Madrid ait entraîné ?

Thibaut Courtois n'a évidemment plus rien à prouver à personne. L'ancien gardien du KRC Genk est un pion important du Real Madrid depuis de nombreuses années et s'apprête même à prolonger son contrat jusqu'en 2028.

Il est désormais entraîné par un entraîneur iconique : José Mourinho. Le tacticien portugais est évidemment ravi du visage affiché par le Belge depuis le début de saison. Mais de là à dire qu'il n'a jamais entraîné un aussi bon gardien ?

José Mourinho refuse de départager ses gardiens

"Je ne fais jamais ce genre de choses", a répondu le tacticien du Real Madrid. "Je n'ai jamais fait de comparaisons entre mes joueurs. J'essaie toujours d'esquiver la question lorsqu'on me demande de composer mon meilleur onze."

"Ce que je peux vous dire, c'est que le meilleur gardien de l'histoire de la Premier League, Petr Čech, était là lorsque Courtois est arrivé à 19 ans. Courtois a joué et nous avons remporté la Premier League."

Lire aussi… "J'ai réalisé deux arrêts importants" : Thibaut Courtois a encore été au rendez-vous en Ligue des champions›

"Si Júlio César m'entend dire cela, il m'appellera dans deux minutes. J'ai toujours eu ce respect pour mes anciens joueurs", a conclu José Mourinho.