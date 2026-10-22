Toby Alderweireld encense un cadre du Club de Bruges : "C'est un exemple pour beaucoup"

Joaquin Seys a une nouvelle fois impressionné ce mercredi soir avec le Club de Bruges. Le jeune défenseur s'est montré particulièrement actif face au RC Lens et a même inscrit un but lors de la victoire des Blauw en Zwart (3-0). Une prestation qui n'a pas échappé à Toby Alderweireld. L'ancien Diable Rouge s'est directement adressé au jeune Brugeois en direct à la télévision et n'a pas tari d'éloges sur sa progression et son travail.

"J'aimerais quand même dire quelque chose", a lancé Toby Alderweireld lorsque Joaquin Seys a rejoint les consultants après la rencontre sur VTM. "Je t'ai déjà complimenté la semaine dernière. Jusqu'à la 90e minute, tu continues à multiplier les allers-retours sur ton flanc. Tu es solide défensivement et ton intensité est incroyable."

Toby Alderweireld voit en Joaquin Seys un exemple à suivre

C'est surtout la manière dont Joaquin Seys combine ses tâches défensives avec ses montées offensives qui a impressionné l'ancien Diable Rouge. Face à Lens, le jeune Belge n'a cessé de parcourir son flanc et s'est également montré décisif devant le but.

Sur son but, il a une nouvelle fois démontré toute sa détermination : "Et sur ce but, lors de la deuxième phase, tu sais très bien que tu vas avoir mal, mais tu y vas quand même. C'est un exemple pour beaucoup."

"Je prends du plaisir à te regarder à chaque match"

"Chapeau pour la manière dont tu as évolué ces dernières années", lui a-t-il déclaré. "Je prends du plaisir à te regarder à chaque match lorsque je viens ici. Félicitations."

Pour Joaquin Seys, il s'agit d'une nouvelle belle reconnaissance après une prestation convaincante sur la scène européenne. Le défenseur continue d'impressionner par son volume de jeu, son intensité et sa volonté de tout donner pour son équipe.



Lire aussi… Bruges a-t-il la recette contre les clubs français ? "Personne ne pensait qu'on gagnerait 3-0 après la pause"›

Recevoir de tels compliments de la part d'un ancien Diable Rouge aussi expérimenté que Toby Alderweireld témoigne de la progression du jeune Brugeois et de la reconnaissance grandissante dont il bénéficie.

Les statistiques de Joaquin Seys depuis le début de saison

Ce but inscrit face au RC Lens était d'ailleurs le premier de Joaquin Seys cette saison. Après 13 matchs disputés toutes compétitions confondues, il a inscrit un but et délivré quatre passes décisives. Le Brugeois n'a tout simplement manqué aucun match des Blauw en Zwart depuis le début de saison. Il s'est véritablement imposé, à son jeune âge (21 ans), comme l'un des hommes forts du Club de Bruges.