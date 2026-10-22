"Tout le monde est en confiance" : Brandon Mechele ravi après le 6 sur 9 du Club de Bruges

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Tout le monde est en confiance" : Brandon Mechele ravi après le 6 sur 9 du Club de Bruges
Photo: © photonews
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Le Club de Bruges s'est imposé sur le score de 3-0 face au RC Lens ce mercredi soir en Ligue des champions. Un résultat qui ravit évidemment Brandon Mechele, qui a livré son analyse de la rencontre après le match en zone mixte.

Une semaine après s'être fracturé le nez à Milan, Brandon Mechele était bien au rendez-vous de ce match contre Lens. Avec un masque, certes, mais en pleine forme.

Même s'il l'a confié, le défenseur brugeois, qui était resté sur le banc contre Lokeren en Coupe (1-0) le week-end dernier, avait une petite appréhension : "Je n'avais plus joué de la tête depuis la semaine dernière et, sur mon premier ballon, j'ai dû disputer un duel aérien. Tout s'est bien passé et ça m'a redonné confiance. La petite appréhension que j'avais a immédiatement disparu. Je savais que je pouvais jouer à fond. Dans l'ensemble, tout s'est plutôt bien passé."

Un bilan satisfaisant pour le Club de Bruges après trois journées de Ligue des champions

Le Club de Bruges compte désormais six points sur neuf. Les Blauw en Zwart peuvent évidemment être satisfaits : "Personne ne s'attendait à ce qu'on prenne les trois points la semaine dernière. Je pense que certains espéraient qu'on prendrait des points contre Aston Villa lors de la première journée. Six points sur neuf, c'est un bon bilan compte tenu des adversaires que nous avons affrontés jusqu'à présent."

Brandon Mechele analyse la victoire contre Lens

Le défenseur brugeois a ensuite analysé la rencontre : "Nous avons davantage essayé de contrôler le jeu. En première mi-temps, nous avons eu une bonne possession de balle, mais nous n'avons pas réussi à nous montrer dangereux. Heureusement, nous avons marqué juste avant la pause. Ce but nous a redonné confiance. L'entraîneur a apporté un nouvel élan à l'équipe à la mi-temps. En seconde période, nous avons montré davantage de combativité, d'audace et de verticalité. Et surtout, nous nous sommes créés beaucoup plus d'occasions."

"Nous avons l'habitude de réaliser de belles performances en Europe. Nous sommes sur la bonne voie et nous prenons du plaisir à jouer. Tout le monde est en confiance et veut le ballon. Nous essayons d'imposer notre jeu sur la scène européenne, même face aux meilleures équipes."

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"C'est formidable d'avoir pris six points sur neuf. Nous aurions pu faire mieux, mais les choses auraient aussi pu tourner autrement. Je pense que nous pouvons être satisfaits de notre parcours jusqu'à présent", a-t-il conclu.

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