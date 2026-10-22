"Tu ne veux pas jouer ce genre de matchs en tant que footballeur" : l'Union a fait le job sans son public

Raul Florucz ne s'est pas laissé perturber par son entrée en cours de match et par le contexte délicat dans un stade vide. L'attaquant a transformé son penalty, qu'il a obtenu lui-même, et célébré "comme si" son public était là.

De retour de suspension, Raul Florucz ne s'attendait pas à monter aussi vite au jeu, à savoir après un quart d'heure suite à la blessure de Mateo Biondic. Mais l'Autrichien s'est immédiatement mis au diapason de ses équipiers, et a même obtenu puis transformé un penalty.

"Nous nous attendions à un match difficile, dans un contexte particulier sans nos supporters. La victoire fait donc du bien", sourit Florucz après la rencontre au micro de Sporza. L'attaquant unioniste ne cache pas que jouer dans un stade vide alors que l'USG était "à domicile" était un peu étrange.

Raul Florucz regrette l'absence de ses supporters

"Bien sûr, c'est bizarre. Pour être honnête, aucun joueur de football ne veut jouer ce genre de matchs", reconnaît Raul Florucz. "Nos supporters sont superbes et nous soutiennent partout, c'est donc difficile sans eux. J'ai fêté mon but comme s'ils étaient là (sourire)".

Un but qu'il a été chercher tout seul, obtenant une faute dans le rectangle. "Quand tu ne sais plus faire autre chose avec le ballon, il faut essayer d'obtenir un penalty dans cette position. Et selon moi, c'était penalty à 100%", estime l'Autrichien, qui n'a ensuite pas tremblé.

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"C'est mon job (rires). Je n'ai pas stressé, non, pas vraiment. Pour moi, c'est un tir comme un autre", conclut Florucz.