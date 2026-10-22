Un ancien coach du Club de Bruges reprend du service, cinq ans après sa dernière pige comme T1

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Un ancien coach du Club de Bruges reprend du service, cinq ans après sa dernière pige comme T1
Photo: © photonews

Adrie Koster n'avait plus été entraîneur principal depuis 5 ans. Il a cependant repris Willem II en main en tant qu'entraîneur intérimaire.

Plus tôt cette semaine, le club néerlandais de Willem II s'est séparé de son entraîneur John Stegeman. Les résultats du club de Tilburg en Eredivisie sont dramatiques : 9 matchs, aucune victoire et 7 défaites. Willem II occupe donc la 18e et dernière place au classement dans le championnat des Pays-Bas.

En attendant que le successeur de Stegeman soit annoncé, c'est un vieux serviteur du club qui occupera le rôle d'entraîneur intérimaire : Adrie Koster. À 71 ans, Koster reprend du service, lui qui est conseiller stratégique de la direction sportive de Willem II depuis mai 2025.

L'ex-coach de Bruges reprend du service 

Adrie Koster n'avait plus été actif en tant qu'entraîneur principal depuis 2021, déjà à Willem II, qu'il avait dirigé dès 2018. Depuis, il avait occupé les fonctions de membre du conseil de surveillance de l'Ajax Amsterdam, puis d'entraîneur assistant à l'Excelsior Rotterdam.

Avant cela, Koster a bien sûr été connu dans nos contrées : le Néerlandais a coaché le Club de Bruges, de 2009 à 2011, avant d'entraîner le Beerschot en 2012. 

Lire aussi… Les murs ont tremblé à la mi-temps : le discours d'Ivan Leko qui a changé le visage de Bruges
Durant sa carrière, Adrie Koste a également travaillé en Tunisie, en Arabie Saoudite et au Vfb Stuttgart. 

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