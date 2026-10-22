Voici le onze de l'Union Saint-Gilloise face à l'Hapoel Beer Sheva

David Hubert a dévoilé son onze de base pour la réception - à Düsseldorf - de l'Hapoel Beer Sheva en Europa League.

David Hubert a décidé de ne pas changer une équipe qui, si elle n'a pas gagné, a tout de même obtenu un résultat assez positif au courage contre la Real Sociedad la semaine passée.

Le onze de base de l'Union Saint-Gilloise face à l'Hapoel Beer Sheva est donc le même que celui qui a démarré à Den Dreef la semaine passée et arraché un partage en toute fin de rencontre (1-1).

Ross Sykes pour la première fois sur le banc

On notera tout de même la présence, sur le banc, de Raul Florucz de retour de suspension, ainsi que de Ross Sykes qui revient de blessure. C'est la première fois que l'Anglais, blessé depuis le mois d'août dernier, prend place sur le banc.

Adem Zorgane, lui, est absent : légèrement blessé, il était incertain et n'est finalement pas assez rétabli pour être aligné par Hubert, que ce soit dans le onze ou sur la feuille de match.

Avec 4 points sur 6 avant ce match, l'Union espère bien enchaîner et prendre les trois points afin de s'agripper fermement au wagon de tête en Europa League.



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