Défaite douloureuse pour Milan et ses Belges, victoire pour Lukebakio décisif avec Benfica

Fortunes diverses pour les Diables Rouges en Europe. Diego Moreira et Koni De Winter ont été humiliés sur la pelouse de Bournemouth.

L'AC Milan a vécu une soirée cauchemardesque sur la pelouse de Bournemouth, où Diego Moreira et Koni De Winter étaient tous deux titulaires. Les Rossoneri se sont lourdement inclinés (3-0) après avoir rapidement concédé un penalty, puis vu leur gardien Mike Maignan être exclu avant la pause.

La rencontre a mal commencé pour les Milanais. Dès la 7e minute, une main de Koni De Winter dans la surface a offert un penalty aux Anglais, transformé par Justin Kluivert. La situation s'est encore compliquée à la 32e minute, lorsque Maignan a été expulsé pour un geste au visage de Tyler Adams. Marcus Tavernier a converti le penalty qui a suivi pour porter le score à 2-0. En fin de match, Amine Adli a scellé le succès de Bournemouth sur coup franc (84e), quelques minutes après la sortie de Moreira.

Assist pour Dodi Lukebakio en quelques minutes de jeu à peine

Dodi Lukebakio a, lui, pu se réjouir de la victoire de Benfica à Nicosie face à l'Omonia (1-4). Les Portugais ont ouvert la marque sur un but contre son camp de Loic Nego (14e), avant de voir Andronikos Kakoullis remettre les deux équipes à égalité juste avant la pause (42e). Benfica a ensuite fait la différence grâce à Vangelis Pavlidis (49e) et Fredrik Aursnes (76e). Entré en jeu à la 83e minute, Lukebakio a délivré une passe décisive à Gianluca Prestianni pour le quatrième but lisboète (85e).

Leandro Trossard a disputé l'intégralité du match entre Besiktas et Crystal Palace, conclu sur un partage (2-2). Le club stambouliote a ainsi perdu ses premiers points dans la compétition.

Yorbe Vertessen et Salzbourg ont également connu une désillusion. Alors qu'ils menaient 0-2 sur la pelouse de Celje, les Autrichiens ont finalement dû se contenter d'un match nul (2-2). L'attaquant belge a quitté ses coéquipiers à la mi-temps.





En Conference League, Charles De Ketelaere a joué 62 minutes lors de la défaite de l'Atalanta à Amsterdam contre l'Ajax (2-0). Enfin, Leander Dendoncker et Alec Van Hoorenbeeck sont montés au jeu en fin de rencontre lors du succès de l'Hajduk Split sur le terrain de Thoune (0-1), respectivement aux 78e et 85e minutes.