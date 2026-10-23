Défaite douloureuse pour Milan et ses Belges, victoire pour Lukebakio décisif avec Benfica

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Défaite douloureuse pour Milan et ses Belges, victoire pour Lukebakio décisif avec Benfica
Photo: © photonews

Fortunes diverses pour les Diables Rouges en Europe. Diego Moreira et Koni De Winter ont été humiliés sur la pelouse de Bournemouth.

L'AC Milan a vécu une soirée cauchemardesque sur la pelouse de Bournemouth, où Diego Moreira et Koni De Winter étaient tous deux titulaires. Les Rossoneri se sont lourdement inclinés (3-0) après avoir rapidement concédé un penalty, puis vu leur gardien Mike Maignan être exclu avant la pause.

La rencontre a mal commencé pour les Milanais. Dès la 7e minute, une main de Koni De Winter dans la surface a offert un penalty aux Anglais, transformé par Justin Kluivert. La situation s'est encore compliquée à la 32e minute, lorsque Maignan a été expulsé pour un geste au visage de Tyler Adams. Marcus Tavernier a converti le penalty qui a suivi pour porter le score à 2-0. En fin de match, Amine Adli a scellé le succès de Bournemouth sur coup franc (84e), quelques minutes après la sortie de Moreira.

Assist pour Dodi Lukebakio en quelques minutes de jeu à peine

Dodi Lukebakio a, lui, pu se réjouir de la victoire de Benfica à Nicosie face à l'Omonia (1-4). Les Portugais ont ouvert la marque sur un but contre son camp de Loic Nego (14e), avant de voir Andronikos Kakoullis remettre les deux équipes à égalité juste avant la pause (42e). Benfica a ensuite fait la différence grâce à Vangelis Pavlidis (49e) et Fredrik Aursnes (76e). Entré en jeu à la 83e minute, Lukebakio a délivré une passe décisive à Gianluca Prestianni pour le quatrième but lisboète (85e).

Leandro Trossard a disputé l'intégralité du match entre Besiktas et Crystal Palace, conclu sur un partage (2-2). Le club stambouliote a ainsi perdu ses premiers points dans la compétition.

Yorbe Vertessen et Salzbourg ont également connu une désillusion. Alors qu'ils menaient 0-2 sur la pelouse de Celje, les Autrichiens ont finalement dû se contenter d'un match nul (2-2). L'attaquant belge a quitté ses coéquipiers à la mi-temps.

En Conference League, Charles De Ketelaere a joué 62 minutes lors de la défaite de l'Atalanta à Amsterdam contre l'Ajax (2-0). Enfin, Leander Dendoncker et Alec Van Hoorenbeeck sont montés au jeu en fin de rencontre lors du succès de l'Hajduk Split sur le terrain de Thoune (0-1), respectivement aux 78e et 85e minutes.

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