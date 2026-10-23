Le Club de Bruges se rapproche d'un jackpot de 50 millions : voici comment

La Coupe du monde des clubs 2029 se rapproche de plus en plus pour le Club de Bruges. Les Brugeois pourraient ainsi décrocher à nouveau un jackpot inédit. Plus de 50 millions d'euros rien qu'en prime de participation, et les chances que cela se concrétise ne cessent d'augmenter.

L'année dernière, le Club de Bruges avait manqué de peu un ticket pour la première édition de la Coupe du monde des clubs de la FIFA "new look". Un tournoi prestigieux, qui rapporte déjà plus de 50 millions d'euros rien qu'en y participant, sans même parler des gains possibles en cas de bons résultats.

En 2029, le Club de Bruges aura une nouvelle occasion d'en être et la situation est actuellement favorable pour les Brugeois, qui occupent une belle douzième place au classement UEFA concernant la Ligue des champions.

Le Club de Bruges a encore deux ans pour se qualifier pour la Coupe du monde des clubs de la FIFA

Ils seraient ainsi de justesse parmi les élus pour être présents en 2029, même si le classement définitif est évidemment encore loin d'être connu. Les vainqueurs de la Ligue des champions ainsi que les équipes qui affichent les meilleures performances en Ligue des champions sur cette période entrent en ligne de compte.

Douze tickets UEFA sont disponibles, à moins que la FIFA ne décide d'organiser le tournoi avec 48 clubs. Ce serait alors de toute façon une excellente nouvelle pour le Club de Bruges, qui ne pourrait plus passer à côté.





Le Club de Bruges est 12e dans le classement UEFA et creuse l'écart avec l'Atalanta et compagnie

Mais même avec douze candidats, les chances de voir le Club de Bruges y parvenir semblent grandes. Les Blauw & Zwart occupent actuellement la douzième place et s'y installent de plus en plus solidement. En battant Lens et l'Inter, ils ont pris six points supplémentaires en une semaine, ce qui leur permet de creuser davantage l'écart avec l'Atalanta et compagnie.

Une place dans le top 24 pourrait encore rapporter des points bonus et offrir des possibilités de matches supplémentaires, donc les perspectives sont bonnes pour les Blauw & Zwart. Mais être champion de Belgique, afin de participer aussi à la Ligue des champions la saison prochaine, est au moins tout aussi important. Entre-temps, Opta comme Football Meets Data leur donnent également de bonnes chances d'atteindre ce top 24.