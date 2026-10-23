Une première en Belgique : l'action d'utilité publique de l'Union, avec un maillot très spécial à la clé

Un arrêt cardiaque peut aussi survenir dans un stade de football. C'est pourquoi une campagne originale est lancée : les supporters de l'Union pourront non seulement apprendre de nouvelles choses, mais aussi obtenir un maillot très spécial. L'objectif est clair : apprendre au plus grand nombre à réagir rapidement et correctement lorsqu'une personne est soudainement victime d'un arrêt cardiaque.

L'action s'articule autour du slogan ‘Qui ne sauve pas n'est pas Saint-Gillois’. En collaboration avec le Conseil européen de réanimation (ERC), une formation gratuite est proposée afin d'enseigner aux participants les gestes qui sauvent. Le club entend ainsi faire en sorte que les supporters ne soient pas contraints d'assister impuissants à une urgence médicale dans les tribunes.

“Un arrêt cardiaque peut survenir à tout moment, y compris dans un stade de football. Dans une telle situation, chaque seconde compte : une intervention rapide et appropriée peut sauver une vie”, expliquent les initiateurs du projet. Réagir vite et savoir quoi faire peut donc faire une différence cruciale en attendant l'arrivée des secours professionnels.

Un maillot spécial pour ceux qui suivent la formation

La formation s'accompagne également d'un avantage original. Seuls les supporters qui y participent pourront acheter le maillot conçu spécialement pour cette campagne. L'objectif est de voir ce maillot le plus souvent possible dans les tribunes. Les personnes présentes pourront ainsi reconnaître plus rapidement ceux qui ont suivi la formation et qui savent, en principe, comment réagir face à un arrêt cardiaque.

Les joueurs participent également à l'initiative. Ils ont eux-mêmes suivi une formation aux gestes qui sauvent et porteront le maillot spécial lors de l'échauffement précédant la rencontre contre le Cercle Bruges. Ils souhaitent ainsi encourager leurs supporters à faire de même.

La campagne se déroule durant la Semaine européenne de sensibilisation à l'arrêt cardiaque. Le message va au-delà du football : toute personne qui connaît les bons gestes peut également faire la différence en dehors du stade.



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