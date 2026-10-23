Une première en Belgique : l'action d'utilité publique de l'Union, avec un maillot très spécial à la clé

Une première en Belgique : l'action d'utilité publique de l'Union, avec un maillot très spécial à la clé
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Un arrêt cardiaque peut aussi survenir dans un stade de football. C'est pourquoi une campagne originale est lancée : les supporters de l'Union pourront non seulement apprendre de nouvelles choses, mais aussi obtenir un maillot très spécial. L'objectif est clair : apprendre au plus grand nombre à réagir rapidement et correctement lorsqu'une personne est soudainement victime d'un arrêt cardiaque.

L'action s'articule autour du slogan ‘Qui ne sauve pas n'est pas Saint-Gillois’. En collaboration avec le Conseil européen de réanimation (ERC), une formation gratuite est proposée afin d'enseigner aux participants les gestes qui sauvent. Le club entend ainsi faire en sorte que les supporters ne soient pas contraints d'assister impuissants à une urgence médicale dans les tribunes.

“Un arrêt cardiaque peut survenir à tout moment, y compris dans un stade de football. Dans une telle situation, chaque seconde compte : une intervention rapide et appropriée peut sauver une vie”, expliquent les initiateurs du projet. Réagir vite et savoir quoi faire peut donc faire une différence cruciale en attendant l'arrivée des secours professionnels.

Un maillot spécial pour ceux qui suivent la formation

La formation s'accompagne également d'un avantage original. Seuls les supporters qui y participent pourront acheter le maillot conçu spécialement pour cette campagne. L'objectif est de voir ce maillot le plus souvent possible dans les tribunes. Les personnes présentes pourront ainsi reconnaître plus rapidement ceux qui ont suivi la formation et qui savent, en principe, comment réagir face à un arrêt cardiaque.

Les joueurs participent également à l'initiative. Ils ont eux-mêmes suivi une formation aux gestes qui sauvent et porteront le maillot spécial lors de l'échauffement précédant la rencontre contre le Cercle Bruges. Ils souhaitent ainsi encourager leurs supporters à faire de même.

La campagne se déroule durant la Semaine européenne de sensibilisation à l'arrêt cardiaque. Le message va au-delà du football : toute personne qui connaît les bons gestes peut également faire la différence en dehors du stade. 

Lire aussi… "Nous irons encore loin" : Hervé Koffi est convaincu que l'Union peut faire de grandes choses en Europa League

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Union SG
Hapoel Beer Sheva

Plus de news

Toujours pas le moindre point : le message fort d'un ancien entraîneur de l'Union

Toujours pas le moindre point : le message fort d'un ancien entraîneur de l'Union

19:40
"Aveugles et boiteux" : un ancien international polonais démolit deux Anderlechtois malgré la victoire

"Aveugles et boiteux" : un ancien international polonais démolit deux Anderlechtois malgré la victoire

20:40
Une star du championnat turc victime d'un grave accident de la route

Une star du championnat turc victime d'un grave accident de la route

20:00
La classe après les critiques : le message poignant de Jürgen Klopp à Vincent Kompany

La classe après les critiques : le message poignant de Jürgen Klopp à Vincent Kompany

19:20
Les premières nouvelles de son état : le Bayern publie un communiqué officiel après le malaise de Kompany

Les premières nouvelles de son état : le Bayern publie un communiqué officiel après le malaise de Kompany

18:55
Des conséquences dès ce week-end : en froid avec le club, les supporters de la RAAL passent à l'action !

Des conséquences dès ce week-end : en froid avec le club, les supporters de la RAAL passent à l'action !

18:40
Tempête Austen : on connaît déjà la nouvelle date des matchs reportés

Tempête Austen : on connaît déjà la nouvelle date des matchs reportés

18:20
Vincent Kompany transporté d'urgence à l'hôpital en hélicoptère

Vincent Kompany transporté d'urgence à l'hôpital en hélicoptère

17:53
Le nouveau stade du Club de Bruges à nouveau retardé, mais il y a aussi une bonne nouvelle

Le nouveau stade du Club de Bruges à nouveau retardé, mais il y a aussi une bonne nouvelle

17:40
"Nous irons encore loin" : Hervé Koffi est convaincu que l'Union peut faire de grandes choses en Europa League

"Nous irons encore loin" : Hervé Koffi est convaincu que l'Union peut faire de grandes choses en Europa League

08:30
Une déclaration très forte : « Moreira est déjà meilleur que De Ketelaere »

Une déclaration très forte : « Moreira est déjà meilleur que De Ketelaere »

17:20
Matthieu Epolo défend Vincent Euvrard au Standard et affirme : "Je ne suis plus le même qu'il y a 2-3 ans" Interview

Matthieu Epolo défend Vincent Euvrard au Standard et affirme : "Je ne suis plus le même qu'il y a 2-3 ans"

16:40
Le Club de Bruges en deuil : un supporter emblématique est décédé

Le Club de Bruges en deuil : un supporter emblématique est décédé

17:00
Vitor Bruno se rapproche enfin d'un onze-type : voici ce qui se dessine

Vitor Bruno se rapproche enfin d'un onze-type : voici ce qui se dessine

16:00
Un autre match reporté en Challenger Pro League à cause de la tempête Austen

Un autre match reporté en Challenger Pro League à cause de la tempête Austen

15:31
Un timing mal réfléchi : le choc entre le PSG et Lyon reporté... en pleine cérémonie du Ballon d'Or

Un timing mal réfléchi : le choc entre le PSG et Lyon reporté... en pleine cérémonie du Ballon d'Or

16:20
Mario Kohnen dénonce l'attitude de son public à Mons : "Ni les valeurs du club ni les miennes"

Mario Kohnen dénonce l'attitude de son public à Mons : "Ni les valeurs du club ni les miennes"

15:00
Coup dur pour Vincent Euvrard : un joueur du Standard absent six semaines !

Coup dur pour Vincent Euvrard : un joueur du Standard absent six semaines !

14:23
1
Gros "ouf" de soulagement pour le football belge : le verdict est tombé dans l'affaire Refaelov !

Gros "ouf" de soulagement pour le football belge : le verdict est tombé dans l'affaire Refaelov !

14:40
Manchester United en crise : une légende du club réclame des mesures radicales

Manchester United en crise : une légende du club réclame des mesures radicales

14:00
"Je savais que des jours comme celui-ci arriveraient" : Rik De Mil ne veut pas tout remettre en cause

"Je savais que des jours comme celui-ci arriveraient" : Rik De Mil ne veut pas tout remettre en cause

13:40
"Tu ne veux pas jouer ce genre de matchs en tant que footballeur" : l'Union a fait le job sans son public

"Tu ne veux pas jouer ce genre de matchs en tant que footballeur" : l'Union a fait le job sans son public

22:22
Et en D1A aussi : le match d'ouverture de la 9e journée de Pro League est reporté

Et en D1A aussi : le match d'ouverture de la 9e journée de Pro League est reporté

13:18
Match reporté entre les Francs Borains et Dender ce vendredi !

Match reporté entre les Francs Borains et Dender ce vendredi !

13:00
Un problème de plus à gérer pour Kompany ? Le Bayern Munich a des reproches à faire à l'un de ses joueurs

Un problème de plus à gérer pour Kompany ? Le Bayern Munich a des reproches à faire à l'un de ses joueurs

12:40
Un grand journal espagnol dévoile son top 100 mondial : deux Diables et deux joueurs de Bruges à l'honneur

Un grand journal espagnol dévoile son top 100 mondial : deux Diables et deux joueurs de Bruges à l'honneur

12:20
Les grands clubs belges ont les yeux rivés sur Zulte Waregem : un attaquant attire toutes les convoitises

Les grands clubs belges ont les yeux rivés sur Zulte Waregem : un attaquant attire toutes les convoitises

12:00
Pas de piège pour l'Union, qui perd deux joueurs mais bat tranquillement l'Hapoel Beer Sheva

Pas de piège pour l'Union, qui perd deux joueurs mais bat tranquillement l'Hapoel Beer Sheva

20:45
"En interne, il n'y avait pas de doutes" : Colin Coosemans refuse de parler de crise à Anderlecht

"En interne, il n'y avait pas de doutes" : Colin Coosemans refuse de parler de crise à Anderlecht

11:00
"Leur coach avait dit que ce serait une victoire facile" : le STVV a fait taire l'arrogance de Midtjylland

"Leur coach avait dit que ce serait une victoire facile" : le STVV a fait taire l'arrogance de Midtjylland

11:40
Deux minutes à scander son nom : un ancien chouchou d'Anderlecht accueilli en héros par les supporters mauves

Deux minutes à scander son nom : un ancien chouchou d'Anderlecht accueilli en héros par les supporters mauves

10:40
La Confédération asiatique retourne sa veste : Gianni Infantino a réussi à rallier certains de ses détracteurs

La Confédération asiatique retourne sa veste : Gianni Infantino a réussi à rallier certains de ses détracteurs

11:20
La poisse pour l'Union : deux joueurs sortent blessés coup sur coup

La poisse pour l'Union : deux joueurs sortent blessés coup sur coup

22/10
3
"C'est vraiment le leader de cette défense" : un joueur d'Anderlecht a tapé dans l'oeil de Philippe Albert

"C'est vraiment le leader de cette défense" : un joueur d'Anderlecht a tapé dans l'oeil de Philippe Albert

10:00
"Il doit faire attention à ce qu'il dit" : une légende du Bayern défend Vincent Kompany face à Jürgen Klopp

"Il doit faire attention à ce qu'il dit" : une légende du Bayern défend Vincent Kompany face à Jürgen Klopp

10:20
Deuxième meilleur bilan de la semaine en Europe : la Belgique se rapproche du Portugal au coefficient UEFA

Deuxième meilleur bilan de la semaine en Europe : la Belgique se rapproche du Portugal au coefficient UEFA

09:00

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 Journée 3
Juventus Juventus 2-2 Rennes Rennes
Ararat Erevan Ararat Erevan 0-4 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
OFI Kreta OFI Kreta 0-2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Sturm Graz Sturm Graz 1-0 Marseille Marseille
Lech Poznan Lech Poznan 1-1 Sunderland Sunderland
Ferencváros Ferencváros 4-1 Torreense Torreense
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 2-4 NEC NEC
Union SG Union SG 4-0 Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva
Hoffenheim Hoffenheim 3-0 Lyon Lyon
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 1-0 Sparta Prague Sparta Prague
NK Celje NK Celje 2-2 Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg
Bialystok Bialystok 0-3 Anderlecht Anderlecht
Lillestrom SK Lillestrom SK 0-6 Real Sociedad Real Sociedad
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 1-2 Levski Sofia Levski Sofia
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-2 Celta De Vigo Celta De Vigo
Bournemouth Bournemouth 3-0 AC Milan AC Milan
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 1-4 SL Benfica SL Benfica
Besiktas Besiktas 2-2 Crystal Palace Crystal Palace

Dernières réactions

El Malvario El Malvario a propos de "Aveugles et boiteux" : un ancien international polonais démolit deux Anderlechtois malgré la victoire Sead08 Sead08 a propos de Coup dur pour Vincent Euvrard : un joueur du Standard absent six semaines ! JoBg JoBg a propos de Une crise, quelle crise ? Anderlecht déroule à la hussarde et domine le Jagiellonia Bialystok JoBg JoBg a propos de Leur match-référence au meilleur moment ? Les cotes d'Anderlecht au Jagellonia Bialystok 051961rouche 051961rouche a propos de La poisse pour l'Union : deux joueurs sortent blessés coup sur coup El Malvario El Malvario a propos de Un ancien de Neerpede dans les rangs du Jagiellonia : "Celui que je redoute le plus ? Bertaccini" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Le Club de Bruges plie, ne rompt pas, puis déroule et écrase le Racing Lens ! tede tede a propos de Que prépare réellement Vítor Bruno ? Anderlecht semble être devenu un laboratoire JoBg JoBg a propos de "Ces équipes sont moins bonnes, mais..." : la presse française très amère au moment de quitter Bruges Sandirap77 Sandirap77 a propos de La direction n'en peut plus : Charleroi prend position après les débordements de ses supporters à Mons Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved