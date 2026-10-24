Des directives depuis l'hôpital ? Voilà comment le Bayern va s'organiser sans Vincent Kompany

Le Bayern Munich doit se résoudre à vivre quelques semaines sans Vincent Kompany. Comme le staff y parviendra-t-il. Aaron Danks se projette sur cette période difficile.

Sommairement passé à Anderlecht comme adjoint de Vincent Kompany, Aaron Danks va désormais assurer l'interim, le temps que son T1 se rétablisse totalement du malaise dont il a été victime hier. L'adjoint anglais était d'ailleurs présent en compagnie du directeur sportif Max Eberl en conférence de presse.

Le staff est pris de court, mais a de la ressource

Le Bayern et son staff respecteront le calme dont a besoin Vince the Prince : "Nous allons essayer d'éviter autant que possible les communications footballistiques avec lui. J'échangerai des messages avec lui sur une base amicale, mais pas tant sur une base footballistique".

Le staff va se réorganiser : "En termes de plan de jeu, en termes de joueurs et d'équipe, nous ferons tout cela ensemble en tant qu'équipe technique, nous avons René Marić avec moi en tant qu'un des assistants. Le détail tactique de René ; son analyse de l'adversaire est vraiment, vraiment de haut niveau. Et c'est ainsi que lui et Vince travaillent ensemble, donc nous utiliserons cela et continuerons ce travail à l'avenir".

Le Bayern prêt à supporter l'absence de Kompany

"Je vous promets que nous ferons de notre mieux pour éviter autant de conversations footballistiques avec Vince que possible, en lui laissant simplement le temps de se remettre, d'être avec la famille, de se rétablir, de se remettre en forme. Nous nous occuperons du football aussi longtemps que nous le pourrons, et nous utiliserons les joueurs pour nous aider, utiliserons tout le personnel pour nous aider. Et nous laisserons Vince se concentrer sur sa famille et sa récupération", poursuit-il.

Lire aussi… Un docteur allemand conseille Kompany : "Le repos est nécessaire"›

Le Bayern se veut uni, pour faire honneur à ce que Kompany a construit : "C'est une situation difficile, nous ne sommes que des êtres humains. On ne peut pas prédire une situation comme celle-ci, mais j'en suis venu à connaître à quel point les garçons sont forts, à quel point leur mentalité de gagnants est forte. Nous avons créé une famille au fil des ans, et Vinnie y a joué un grand rôle. Nous comptons là-dessus maintenant et évidemment cela nous aidera dans cette situation".