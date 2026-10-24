Le Bayern critiqué pour le malaise de Kompany : "Il y a quelque chose qui s’est perdu dans notre société"

Scott Crabbé, journaliste football
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Le Bayern critiqué pour le malaise de Kompany : "Il y a quelque chose qui s’est perdu dans notre société"
Photo: © photonews
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En Allemagne, certaines voix se font entendre pour critiquer la gestion du Bayern Munich après l'hospitalisation de Vincent Kompany. Le club aurait-il dû pousser son entraîneur à prendre un peu plus de recul pour se préserver ? Le directeur sportif Max Eberl a répondu à cette difficile question.

Dans une carrière de joueur, et Vincent Kompany est bien placé pour le savoir, il arrive souvent qu'un entraîneur soit obligé de vous freiner lors d'un retour de blessure forcément voulu le plus rapide possible.

En cette fin de semaine, c'est Kompany himself qui a trinqué. Après avoir confirmé ne pas avoir écouté son corps, Vince the Prince est cette fois au repos forcé à l'hôpital. Le Bayern aurait-il pu faire quelque chose de plus pour l'arrêter à temps ?

Un bourreau de travail

"Bien sûr, les gens peuvent essayer de trouver quelqu’un à blâmer, mais le fait est que nous protégeons notre entraîneur autant que possible. Quand un entraîneur dit : “Je me sens prêt à faire les choses”, nous ne sommes pas en mesure de savoir exactement ce qu’il ressent. Nous ne pouvons pas simplement dire : 'D’accord, nous ne allons pas vous laisser faire ça' ", estime le directeur Max Eberl en conférence de presse.

"Nous l’avions déjà retenu pendant deux jours", rappelle-t-il. "Le staff d’entraîneurs l’avait écarté pendant deux jours avant le match contre Arsenal parce que nous savions qu’il avait ce virus. Cependant, il s’était bien remis et se sentait bien. À ce moment-là, il devient difficile de lui dire : 'Vous n’avez pas le droit de faire ça' ".

Dialogue permanent avec le staff médical

"Il a bien sûr sa propre voix et le droit de s’exprimer. Il voulait participer au match, et tout semblait aller bien. Il se sentait bien. Mais cela s'est quand même produit. Bien sûr, il y a aussi un certain degré de responsabilité personnelle dans la reconnaissance du moment où il faut dire : “Je ne veux plus faire ça. Je ne peux plus continuer.” Et je pense que Vinnie est une personnalité si exceptionnelle et un travailleur si incroyable qu’il a tendance à se pousser au-delà de ce point", poursuit Eberl.

Cela lui inspire une réflexion plus générale. "Peut-être qu’il y a quelque chose qui s’est perdu dans notre société à cet égard, mais il y a encore des gens comme lui qui disent simplement : “Je veux faire les choses. Je veux travailler.” - Il y a aussi un grand dicton : “Si vous n’écoutez pas les signaux les plus discrets que votre corps vous envoie, finalement votre corps criera.” - Et c’est ce qui s’est passé maintenant, malheureusement, et nous devons tous respecter cela".

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