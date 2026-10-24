Nouveau coup dur pour Zeno Debast : l’entraîneur du Sporting confirme la mauvaise nouvelle

Brandon Morren
Fabien Chaliaud et Brandon Morren
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Nouveau coup dur pour Zeno Debast : l’entraîneur du Sporting confirme la mauvaise nouvelle
Photo: © photonews
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Zeno Debast doit une nouvelle fois reporter son retour à la compétition avec le Sporting Lisbonne. Alors que le Diable rouge semblait progressivement prêt à retrouver sa place dans l’équipe, l’entraîneur Rui Borges a confirmé samedi que l’ancien défenseur d’Anderlecht manquerait encore au moins deux rencontres.

Zeno Debast souffre de problèmes physiques depuis plusieurs semaines et n’a plus joué depuis le 19 septembre. Pourtant, le discours de Rui Borges, l'entraîneur du Sporting, se voulait encourageant en début de semaine. Le Portugais avait alors laissé entendre que le défenseur belge était proche d’un retour et pourrait prochainement reprendre les entraînements collectifs.

Rui Borges annonce un nouveau contretemps

L’optimisme a toutefois laissé place à la déception lors de la conférence de presse de samedi. "Zeno ne sera pas disponible pour ce match, ni pour celui de mardi. C’est une absence importante pour notre équipe", a déclaré Rui Borges, cité par le quotidien sportif portugais A Bola.

Le défenseur des Diables rouges manquera donc la rencontre de championnat prévue dimanche face à Académico de Viseu, ainsi que le match de mardi contre Marítimo, en Coupe de la Ligue portugaise. La date de son retour reste, pour l’heure, inconnue.

Le Sporting doit s’adapter

Rui Borges a également évoqué la possibilité de procéder à quelques changements dans son équipe. "Compte tenu des options dont nous disposons, nous alignerons notre meilleur onze contre Académico. Nous devons être solides à domicile et renouer avec la victoire. Il pourrait y avoir un ou deux changements", a expliqué le technicien du club lisboète.

Le Sporting Lisbonne devra également composer sans Rodrigo Zalazar (un joueur convoité voici quelques saisons par Anderlecht) lors des deux prochaines rencontres. Le club lisboète doit ainsi revoir ses plans après sa défaite européenne face à LASK Linz (2-3).

Pour Zeno Debast, la patience reste donc de mise. Alors qu’un retour rapide semblait envisageable il y a encore quelques jours, le Diable rouge doit finalement prolonger son indisponibilité.

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