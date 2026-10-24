Un match fou, mais Kevin De Bruyne et Naples perdent de nouveaux des plumes

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Un match fou, mais Kevin De Bruyne et Naples perdent de nouveaux des plumes
Photo: © photonews
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Naples a mené 2-0 puis 3-2 avant de finalement voir l'AS Roma recoller au score. Malgré ce mauvais résultat qui éloigne encore un peu plus les "Partenopei" du haut du classement, on retiendra la bonne prestation d'ensemble de Kevin De Bruyne, de nouveau aligné comme milieu défensif dans un système en triangle avec une pointe basse.

Naples pensait tenir une victoire de prestige, mais l’AS Rome a refusé de céder. Au terme d’un duel complètement débridé, les deux équipes se sont quittées sur un partage spectaculaire (3-3). Kevin De Bruyne et ses partenaires peuvent nourrir de sérieux regrets après avoir laissé échapper un succès qui leur tendait les bras.

Une première mi-temps convaincante de "KDB"

Le Diable rouge a pourtant livré une première période particulièrement convaincante au poste de milieu défensif dans un système en triangle avec une pointe basse. Un motif de satisfaction pour Massimiliano Allegri qui avait déjà utilisé notre compatriote dans ce rôle en Ligue des champions, contre Bodø/Glimt. Kevin De Bruyne s'est montré très à l'aise dans son nouveau costume en multipliant les interventions et les initiatives.

Le spectacle a rapidement été au rendez-vous dans ce choc. Frank Zambo Anguissa a ouvert le score pour Napoli d’un superbe retourné acrobatique. C'était d'ailleurs la première fois cette saison que la Roma prenait un but hors de ses terres.Avant la pause, c'est Kevin De Bruyne qui a eu l’occasion de doubler la mise, mais sa tentative, au terme d’une belle course, a été repoussée par Pierluigi Gollini, qui suppléait le Belgo-Serbe Mile Svilar entre les perches "gialorossi".

De Bruyne remplacé par Lobotka à la 80e

Au retour des vestiaires, le Napoli a semblé prendre une belle option sur les trois points. Sur un centre de Matteo Politano, Scott McTominay a marqué de la tête au second poteau, malgré une nouvelle intervention de Gollini. Mais la Roma n’a pas abdiqué malgré ce retard de deux buts. À la 69e minute, Matias Soulé a réduit l’écart d’une frappe précise imprenable pour Alex Meret. Quelques instants plus tard, c'est l'ancien marseillais Leonardo Balerdi qui a remis les deux équipes à égalité.

Alors que De Bruyne avait quitté la pelouse à la 80e au profit de Lobotka, les "Partenopei" ont repris l’avantage, à nouveau grâce à McTominay. La victoire semblait enfin acquise, mais Balerdi a encore frappé en fin de rencontre pour arracher le 3-3. Fou de rage, Massimiliano Allegri a été exclu du banc de touche.

Huit points de retard sur l'Inter et un match de plus

Avec seulement 11 points sur 24 après huit journées, Naples accuse déjà un retard préoccupant dans la course au titre. La Roma, de son côté, peut se réjouir de sa remontée, même si elle manque l’occasion de prendre provisoirement la tête du classement devant l’Inter. Ce sera peut-être la Lazio de Gennaro Gattuso, qui doit affronter le Parme de Mandela Keita ce samedi soir, qui en profitera.

Les Intéristes joueront eux dimanche.

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