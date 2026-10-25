"Les premiers mois n'ont pas été faciles" : Thorgan Hazard à coeur ouvert après son premier but pour Lens

Après avoir signé l'une des meilleures saisons de sa carrière sur le plan statistique avec Anderlecht (15 buts et 11 assists), Thorgan Hazard a débloqué son compteur avec Lens. Il confirme tout le bien que lui a fait cette prestation contre le Paris FC.

On avait quitté Thorgan Hazard sur une prestation encourageante contre le Club de Bruges en Ligue des Champions. Mais l'ancien Diable Rouge était reparti de Venise du Nord frustré par la défaite et les arrêts de Yann Sommer.

Thorgan Hazard monte en puissance

Hier, Yannick Cahuzac l'a utilisé comme joker contre le Paris FC. Toto a débuté sur le banc mais a fait la différence lors de sa montée dans la dernière demi-heure, alors que Lens était mené. Son assist à Florian Thauvin et son but (le premier de la saison) ont fait basculer la rencontre.

Au coup de sifflet final, Hazard s'est rendu au micro de Ligue 1+ pour partager son soulagement. "On avait à coeur de continuer cette série. Malgré la défaite à Bruges, on avait enchaîné deux victoires en championnat, donc on voulait enchaîner une troisième à domicile pour prendre le maximum de points, parce qu'on en a déjà laissé en cours de chemin. Ce n'était pas facile, mais on s'est battus et, au final, on prend les trois points".

Un soulagement pour Lens

Avec ces deux actions décisives comme cerise sur le gâteau à titre personnel. "Ça fait plaisir, c'est aussi pour être décisif que j'ai été recruté. Les premiers mois n'ont pas été faciles. Je pense qu'il faut être patient, qu'il y a un temps d'adaptation dans chaque nouveau club", poursuit-il.

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Il faut dire que son premier passage à Lens date de 14 ans. "Même si je connaissais le club, c'est un nouveau championnat, je n'avais jamais joué en Ligue 1. Il y a de nouveaux coéquipiers, un nouveau système, de nouvelles consignes. Il faut travailler et être patient, et au final, ça paie toujours. Le premier but ? Ça fait plaisir, ça va mettre un peu de calme à tout le monde".