Thorgan Hazard dégoûté par un Brugeois en particulier : "Je le connais très bien"

Pour son retour en Belgique, Thorgan Hazard a vécu une soirée frustrante face au Club de Bruges. Ses actions de la première mi-temps n'ont pas été récompensées. Et en seconde, il n'a pu que constater les dégâts.

Pour Thorgan Hazard, cette titularisation était un beau clin d'oeil : il n'avait débuté qu'un seul match cette saison jusqu'ici. Auteur d'un début de saison assez délicat, l'ancien Diable Rouge a relevé la tête avec une première mi-temps à la hauteur de celle de son équipe.

Il est d'ailleurs impliqué dans plusieurs occasions des siens. Mais lorsque Lens a dû réagir en seconde mi-temps, son manque de rythme l'a logiquement désigné comme le premier à sortir.

Lens a raté le coche

Le Brainois avait donc déjà un peu de recul en se présentant à notre micro. "Trop sévère comme résultat ? Il ne reflète pas la première mi-temps mais bien la deuxième. Malheureusement, nous n'avons pas su concrétiser nos occasions, car nous avons très bien commencé".

"Quand on voit ce 3-0 pour Bruges après coup, c'est un résultat lourd à encaisser. En deuxième mi-temps, ils ont très bien joué et ont dominé le match. Mais en première, nous avons eu les meilleures occasions. Cependant, vous savez qu'en Ligue des Champions, on peut être puni si on ne les concrétise pas. Ce but sur corner juste avant la pause a donc été particulièrement douloureux", poursuit-il.

Yann Sommer a dit non

La presse française parle d'inefficacité, Thorgan y ajoute un grand gardien : "Yann Sommer a très bien joué. Je le connais très bien, car j'ai joué avec lui (au Borussia Mönchengladbach NDLR). Je sais que c'est un excellent gardien. Mais nous avons aussi touché le poteau, il a fait un bel arrêt, alors que nous nous sommes retrouvés en position très dangereuse devant le but".



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"Comme je l'ai dit : c'est la Ligue des Champions. Si on ne concrétise pas ses occasions, ça devient difficile. Surtout quand on encaisse un but juste avant la mi-temps. Ça fait mal. En deuxième mi-temps, nous n'avons pas réussi à retrouver notre niveau d'avant la pause. Maintenant, il faut se tourner vers l'avenir, car un autre match très important nous attend samedi", conclut-il, déjà tourné vers le match contre le Paris FC.