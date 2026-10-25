Un flop à six millions du Club Bruges retrouve des couleurs en Bundesliga

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Un flop à six millions du Club Bruges retrouve des couleurs en Bundesliga
Photo: © photonews

Ludovit Reis est l'un des transferts ratés du Club de Bruges la saison dernière. Après avoir cassé son contrat, il s'est engagé avec le Werder Brême, en Bundesliga, un club avec lequel il a retrouvé de belles couleurs.

Le Club de Bruges ne rate pas souvent ses transferts, mais parfois ça lui arrive dans les grandes largeurs, comme avec Ludovit Reis la saison dernière. Le Néerlandais était arrivé en provenance d'Hambourg, avec lequel il était remonté en Bundesliga après des années d'attente, pour un montant de six millions d'euros, alors que sa valeur marchande sur Transfermarkt était de sept. Une belle opportunité.

Blessure et forte concurrence

Le milieu défensif néerlandais, qui possède aussi la nationalité slovaque, était attendu pour renforcer l’entrejeu brugeois et pallier l'éventuel départ de Raphael Onyedika - qu'on annonçait partant mais qui restera finalement. Mais entre une adaptation difficile, une lenteur sur le terrain par rapport à l'intensité réclamée par le jeu "Blauw en Zwart", une grave blessure à l’épaule et une concurrence importante, Ludovit Reis n’est jamais parvenu à s’imposer au Jan Breydel stadion.

Six millions pour 12 apparitions

Résultat des courses : 12 apparitions sous la liquette bleue et noir, 506 minutes. Un flop. Profitant sans doute de ses belles rentrées financières de l'été, la direction brugeoise n'a pas hésiter à casser le contrat de Ludovit Reis et à le laisser partir gratuitement, au milieu de l'été, pour le Werder Brême, pensionnaire de Bundesliga. Quitte à perdre un investissement de six millions d'euros, autant se séparer d'un encombrant salaire pour un joueur dans lequel Ivan Leko ne semblait de toute façon pas croire.

La découverte de la Bundesliga est, pour celui qui est aussi passé par le Barça B, une totale réussite jusqu'à présent. Ludovit Reis a en effet déjà plus joué en 8 apparitions cette saison que lors de l'ensemble de l'exercice écoulé au Club de Bruges (672 minutes vs 506).

Buteur à Dortmund

Mais il a surtout déjà marqué à trois reprises : une fois en Coupe contre le modeste LSK Hansa et deux fois en Bundesliga. La première fois au Borussia Dortmund, le 9 octobre dernier. Mené 2-0 par le club de Kos Karetsas, Reis avait réduit le score à 2-1 avant que l'international allemand Niclas Füllkrug n'égalise.

On va d'ailleurs retrouver ce duo ce week-end lors de la victoire du Werder sur la pelouse de Mayence. Cette fois c'est Füllkrug qui a marqué les deux premières réalisations des siens, avant que Ludovit Reis n'inscrive le troisième but victorieux de ses couleurs.

Deman titulaire mais blessé

Notons aussi que du côté du Werder Brême, l'ancien éphémère Diable Rouge, Olivier Deman, dont le retour en Belgique fut annoncé cet été, était titularisé lors de ce succès. Le Latéral gauche a joué une mi-temps avant de rester au vestiaire en raison d'une blessure.

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