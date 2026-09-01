Un joueur lancé chez les Diables Rouges par Domenico Tedesco en route vers Anderlecht ?

Anderlecht pourrait rapidement trouver un remplaçant à Moussa N'Diaye, en route vers le Werder Brême. Le club bruxellois s'intéresse à Olivier Deman. Un profil intéressant pour les Mauves : le joueur belge de 26 ans connaît parfaitement la Pro League après ses passages au Cercle de Bruges et à l'Antwerp.

Moussa N'Diaye est proche de rejoindre le Werder Brême, où il doit passer ses tests médicaux ce mardi. Le latéral gauche sénégalais devrait dans un premier temps partir sous la forme d'un prêt, tandis que des sources allemandes indiquent qu'aucune option d'achat ne serait incluse dans l'accord.

Anderlecht risque ainsi de perdre un joueur à un poste où les solutions sont particulièrement limitées. Ludwig Augustinsson est actuellement le seul véritable arrière gauche de l'effectif. Le Suédois dispose d'une grande expérience, mais a également connu plusieurs rencontres plus compliquées ces derniers temps. Trouver un remplaçant direct à Moussa N'Diaye semble donc nécessaire.

Olivier Deman connaît bien le championnat belge

Olivier Deman pourrait parfaitement correspondre à ce profil. Le joueur qui a fait ses débuts avec les Diables Rouges sous Domenico Tedesco en juin 2023 n'aurait par ailleurs besoin d'aucune période d'adaptation à la Jupiler Pro League. Il s'est fait un nom au Cercle de Bruges, où il est devenu un titulaire régulier avant d'attirer l'attention du Werder Brême. En août 2023, il avait rejoint l'Allemagne pour environ quatre millions d'euros.

Olivier Deman avait connu des débuts prometteurs au Werder. Lors de sa première saison en Bundesliga, il avait disputé 30 rencontres de championnat, dont 15 comme titulaire, pour un but et une passe décisive.

Il n'est toutefois jamais parvenu à s'installer définitivement comme titulaire indiscutable. La concurrence est restée importante sur le flanc gauche et il avait déjà été rapporté que le joueur était mécontent de sa situation à Brême. Le Werder avait donc étudié plusieurs possibilités pour lui permettre de partir.





Une situation qui avait conduit à son retour temporaire en Belgique en janvier 2025. Deman avait alors été prêté à l'Antwerp, avec lequel il avait disputé 20 rencontres de championnat durant la deuxième partie de saison.

Le Club de Bruges s'était déjà intéressé à lui

Deman figurait de nouveau sur les tablettes d'un grand club belge cet été. Le Club de Bruges le considérait comme une solution possible au poste d'arrière gauche après le départ de Bjorn Meijer. Tuur Rommens et Jaydon Meghoma avaient également été cités parmi les candidats. Le Werder ne souhaitait toutefois pas laisser partir le Belge sans avoir préalablement trouvé un remplaçant.

La piste menant au Club de Bruges s'est finalement refroidie. Anderlecht pourrait désormais profiter de l'évolution de la situation. Avec le départ attendu de Moussa N'Diaye, les Mauves ont urgemment besoin d'un nouvel arrière gauche.

Une place de titulaire à prendre à Anderlecht

Sportivement, un transfert à Anderlecht pourrait également être intéressant pour Deman. Au Werder, il doit se battre depuis un certain temps pour obtenir du temps de jeu, tandis qu'il pourrait directement prétendre à une place de titulaire chez les Mauves. Ludwig Augustinsson serait pour l'instant son seul véritable concurrent, ce qui signifie qu'Anderlecht ne le recruterait pas simplement comme une option supplémentaire.

Pour Olivier Deman, un retour en Belgique pourrait également représenter une nouvelle occasion de relancer sa carrière. Le défenseur compte déjà trois sélections avec les Diables Rouges. Son expérience en Bundesliga en fait également un profil plus expérimenté que certaines des jeunes alternatives dont dispose Anderlecht.

Les discussions entre Anderlecht et le Werder Brême n'en sont pour l'instant qu'à un stade exploratoire. Mais le départ de Moussa N'Diaye crée un besoin évident et Deman est un joueur capable de combler ce vide, aussi bien sportivement que par son expérience. Son contrat à Brême court encore jusqu'en juin 2028.