Officiel : le Club de Bruges se sépare d'un flop coûteux après avoir cassé son contrat

Un départ attendu prend forme au Club de Bruges. Ludovit Reis a déjà passé sa visite médicale au Werder Brême et a signé un contrat de trois ans avec le club de Bundesliga. L'officialisation devrait intervenir très prochainement

Recruté en provenance de Hambourg en juillet 2025 contre six millions d'euros, le milieu de terrain Ludovit Reis ne se classe pas parmi les grandes réussites des mercatos du Club de Bruges ces dernières années.

Apparu à douze reprises à peine en match officiel, le joueur de 26 ans et ancien international espoirs néerlandais chez les U21 a subi quelques blessures et n'a jamais réussi à s'imposer chez les Blauw & Zwart.

Toujours pas dans les plans d'Ivan Leko pour cette nouvelle saison, l'ancien du centre de formation du FC Barcelone était parmi les joueurs ayant reçu leur bon de sortie en Venise du Nord. Et il n'aura pas fallu très longtemps pour qu'un club saisisse l'opportunité.

Ludovit Reis a passé sa visite médicale au Werder Brême

Selon les informations de Sky Sports Germany et du Deich Stube qui confirment celles que nous vous révélions en exclusivité dans l'après-midi, Ludovit Reis va en effet quitter définitivement le Club de Bruges pour s'engager au Werder Brême, en Bundesliga.

Toujours selon les mêmes sources, le Néerlandais aurait déjà passé sa visite médicale et va signer un contrat de trois ans, jusqu'au mois de juin 2029. Question indemnité, le Club de Bruges a rompu le contrat de Ludovit Reis, qui signe donc librement à Brême. Des regrets pour Hanovre, qui avait 10 % sur la plus-value de son futur transfert.





Il s'agira donc d'un retour en Allemagne mais d'une découverte de la première division pour Ludovit Reis, qui avait accumulé plus de 2. Bundesliga avec Osnabrück puis Hambourg, totalisant vingt buts et quatorze passes décisives. Un rendement qu'il n'aura jamais retrouvé en Venise du Nord, lui qui n'a jamais trouvé le chemin des filets ni délivré le moindre assist en match officiel avec les Brugeois.