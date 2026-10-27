Allegri sait ce qu'il fait : pourquoi Kevin De Bruyne s'oriente vers un retour sur le banc à Naples

Allegri sait ce qu'il fait : pourquoi Kevin De Bruyne s'oriente vers un retour sur le banc à Naples
Photo: © photonews
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Kevin De Bruyne semble laisser une empreinte de plus en plus marquée à Naples. Le meneur de jeu belge a retrouvé un nouveau rôle en vue sous les ordres de Massimiliano Allegri, et cela porte immédiatement ses fruits. Ses prestations contre Bodø/Glimt et l’AS Roma ont été remarquées en Italie, même s’il pourrait être ménagé face à Monza.

Ce ne serait pas une sanction pour notre compatriote, mais plutôt le signe que Naples souhaite le gérer avec prudence. Avec des matches importants contre la Juventus, Porto et la Lazio qui approchent, le club veut éviter que De Bruyne ne soit surchargé ou ne rencontre à nouveau des soucis physiques.

Allegri a trouvé le rôle idéal pour De Bruyne

Récemment, Masimiliabo Allegri a positionné De Bruyne davantage dans l’axe du jeu napolitain. De là, le milieu de terrain a tout le terrain devant lui et peut exploiter au mieux son excellente vision du jeu. Il repère des lignes de passe que les autres ne voient pas et peut dicter le rythme de l’équipe.

De Bruyne s’est en outre adapté sans difficulté aux attentes de son entraîneur. Grâce à son expérience, sa qualité technique et son travail, il offre une dimension supplémentaire à Naples. Avec lui à la distribution, l’équipe parvient à jouer de manière plus fluide et à se montrer plus dangereuse.

Le Diable Rouge s’est également illustré face à Bodø/Glimt et à l’AS Roma. Le fait que Naples ait encore encaissé l’égalisation à cinq minutes du terme contre la Roma n’enlève rien à la solide prestation de De Bruyne et de ses coéquipiers.

Naples ne veut prendre aucun risque avec sa star

C’est justement parce que De Bruyne est devenu si important qu’Allegri doit bien réfléchir à son temps de jeu. Naples pourrait difficilement se permettre de perdre son Diable Rouge comme la saison dernière.

Lire aussi… Coup dur pour Kevin De Bruyne à Naples : son entraîneur écope d'une lourde sanction

Voilà pourquoi une place de titulaire contre Monza n’est pas considérée comme acquise. Allegri pourrait décider de laisser De Bruyne sur le banc au coup d’envoi et de le faire monter plus tard dans la rencontre. Face à des adversaires fatigués et avec davantage d’espaces, il pourrait à nouveau faire la différence.

Pour De Bruyne, il s’agit d’une situation particulière. Il semble justement avoir trouvé ses marques à Naples, mais son importance grandissante pourrait l’obliger à lever le pied quelque peu. Le club italien veut clairement profiter de sa classe, sans prendre de risques inutiles.

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