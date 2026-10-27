Un entraîneur de D1 FFA propose sa démission, la direction ne veut pas en entendre parler !

Flénu est bien mal en point en D1 FFA. L'entraîneur Sébastien Rousseau a d'ailleurs pensé à s'effacer pour le bien de l'équipe. Mais sa direction le soutient toujours.

Alors que l'équipe avait montré certains progrès contre le SL 16, Flénu a connu ce week-end une nouvelle lourde défaite, s'inclinant 0-4 contre Tubize-Braine. Le club hennuyer n'a décroché qu'un seul petit point en dix rencontres et est bon dernier de D1 Amateurs.

SudInfo nous apprend que l'entraîneur Sébastien Rousseau a proposé sa démission à la direction, afin de provoquer un électrochoc et permettre à l'équipe de lancer une nouvelle dynamique sans lui. Voilà qui aurait marqué le départ d'un nouveau pilier du club, après celui de Samir Belasfar.

La lanterne rouge fait contre mauvaise fortune bon coeur

Mais le comité ne souhaite pas voir partir son coach et lui a rappelé sa confiance. "Notre rôle est de soutenir Sébastien, pas de l'évincer au premier coup dur", commente le président Alex Bevilacqua sur les réseaux sociaux du club.

Flénu n'a pas la mémoire courte : "En trois ans, notre entraîneur nous a sauvés d'une relégation et nous a permis de grimper de deux échelons. Comment l'oublier. Notre entame de saison ne gomme pas les excellents résultats obtenu et le travail abattu. Il a tout notre soutien".

Sébastien Rousseau reste très apprécié

La dernière marche était-elle trop haute ? "L’occasion de rejoindre la D1 s’est présentée et nous avons décidé de la saisir. Aucun regret car l’aventure est enrichissante. Quelle que soit l’issue, nous en sortirons grandis. Sans surprise, le challenge est colossal puisque nous affrontons des équipes professionnelles".





Mais Flénu ne s'avoue pas vaincu : "Le coach est déterminé et plus motivé que jamais à trouver des solutions. Nous allons travailler, travailler, travailler et nous battre jusqu’au bout, ensemble. Humainement, aussi, Sébastien est un gars en or et nous tenions à poursuivre avec lui. Flénu est un club familial".