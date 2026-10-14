Officiel : un ancien défenseur de D1A débarque à Flénu

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : un ancien défenseur de D1A débarque à Flénu
Photo: © photonews
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Il y a du mouvement du côté de Flenu ces dernières heures. Après le départ d'un de ces tauliers, le club hennuyer a annoncé l'arrivée d'un défenseur d'expérience.

Semaine plus agitée que prévu du côté de Flénu. En l'espace de deux heures, la lanterne rouge de D1 FFA a annoncé deux mouvements marquants. On a d'abord appris le départ de Samir Belasfar.

Une séparation non négligeable : le milieu offensif autrefois formé à Mons, à Charleroi et au Club de Bruges était présent dans le groupe depuis quatre ans et avait activement contribué aux montées en D3, en D2 puis en D1 Amateur.

Dans l'autre sens, la direction cherchait à renforcer le noyau. Avec pas moins de 28 buts encaissés en 9 matchs depuis le début de saison (plus de trois par rencontre de moyenne), c'est surtout défensivement que le bât blesse. La dernière claque 2-5 subie contre les U23 de l'Union Saint-Gilloise l'a encore montré.

Elias Spago veut aider Flénu à se maintenir

Le mercato étant terminé depuis plus d'un mois, il a fallu se tourner vers les joueurs. Flenu a fini par y dégoter le profil d'Elias Spago, défenseur carolo de 25 ans.

Formé au Sporting Charleroi, à Châtelet puis à Saint-Trond jusqu'à ses 20 ans, Spago a ensuite terminé son écolage à Seraing, tout en y effectuant ses débuts professionnels. Il a ainsi pris part à six rencontres de D1A lors de la saison 2021/2022.

Actif en D1B la saison dernière

Le joueur a ensuite goûté à la D1B, d'abord par le biais d'un prêt à Virton, avant de revenir au Pairay.  En 2024, Spago a rejoint l'Olympic Charleroi, qu'il a aidé à monter en D1B, avec notamment trois buts en neuf matchs lors des Playoffs.

La saison dernière, il était un membre régulier du onze de base des Dogues et a même porté le brassard de capitaine à trois reprises. Mais il n'avait pas poursuivi l'aventure cet été. Avec ses quelques apparitions en première division et ses 30 rencontres de D1B, c'est donc un joueur disposant déjà d'une certaine expérience du haut niveau qui arrive à Flénu. Avec des retrouvailles à la Neuville en perspective au mois de novembre.

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