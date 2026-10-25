Des buts, des cartons rouges et des surprises : tous les résultats de ce dimanche en D1 FFA

Réduit à neuf, Habay a réussi à battre Meux. Tubize-Braine a largement gagné à Flénu et Charleroi U23 a pris les trois points ce dimanche.

Quatre matchs de D1 FFA se disputaient ce dimanche après-midi dans le cadre de la dixième journée. Habay recevait Meux, les U23 de Charleroi affrontaient le SL16, Flénu accueillait Tubize-Braine et Onhaye jouait contre les U23 de l'Union Saint-Gilloise.

Habay s'impose à neuf contre onze

Habay a été réduit à neuf à cause de deux cartons rouges reçus en première période. Malgré ça, l'équipe a battu Meux grâce à un but inscrit à la 78e minute.

Grosse victoire pour Tubize-Braine

Tubize-Braine a passé un après-midi beaucoup plus tranquille à Flénu. Les visiteurs se sont imposés 0-4, avec deux buts avant la pause et deux autres en seconde période. Flénu n'a pas existé durant cette rencontre.

Les U23 de Charleroi ont battu le SL16 sur le score de 1-0, grâce à un but inscrit à la 64e minute. Entre Onhaye et l'Union U23, personne n'a trouvé le chemin des filets (0-0). La journée se termine avec trois victoires et un match nul.

Le classement de la dixième journée



Rochefort reste en tête avec 20 points. L'Union U23 est quatrième avec 18 points, Tubize-Braine sixième avec 17. Le SL16 et Charleroi U23 comptent 13 points. Habay est dixième avec 9 points, devant Onhaye (7). Flénu est dernier avec un point.