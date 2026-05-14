Du soufre, de la sueur et des larmes : l'Union fait craquer Anderlecht aux prolongations pour s'offrir la Coupe !

Il aura fallu passer par les prolongations, mais l'Union Saint-Gilloise a remporté la Coupe de Belgique face à Anderlecht (3-1). Les Mauves ont fait de la résistance mais n'échapperont pas au cap des dix ans sans trophée.

Les alentours du Heysel ne mentaient pas : c'était bien un jour de finale au Stade Roi Baudouin. Après avoir coloré Bruxelles de jaune, bleu, mauve et blanc, l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht se retrouvaient sur le terrain pour s'attribuer la Coupe de Belgique.

Face à son ancien club, David Hubert a joué la carte de la surprise en laissant Kamiel Van de Perre sur le banc malgré un entrejeu surpeuplé : Rob Schoofs, Adem Zorgane, Besfort Zeneli et Anouar Ait El Hadj étaient chargés d'alimenter le seul Mateo Biondic. Côté anderlechtois, Jérémy Taravel a finalement bien pu compter sur Nathan Saliba et Moussa Diarra. Il a également choisi de confirmer Lucas Hey, Ali Maamar et Thorgan Hazard, Marco Kana étant à nouveau aligné dans l'entrejeu. Yari Verschaeren et Adriano Bertaccini ont par contre débuté sur le banc.

Burgess frappe le premier mais l'Union déchante

Après la dissipation de la fumée des fumigènes et un premier quart d'heure équilibré, ponctué par quelques belles combinaisons unionistes du côté de Guilherme, mais aussi l'un ou l'autre contre anderlechtois, la tension est montée d'un cran sur un coup franc superbement donné par Rob Schoofs.

Christian Burgess a victorieusement repris le ballon de la tête, mais la liesse saint-gilloise n'a duré que 20 secondes, le temps qu'il a fallu à l'arbitre d'être appelé par le VAR et d'annuler le but pour un hors-jeu de Kevin Mac Allister influant la phase et la battue de Moussa Diarra.







De quoi garder l'Union dans le camp mauve, avec notamment un Mateo Biondic lancé en un contre un sur l'extérieur du rectangle mais trop tendre pour prendre Colin Coosemans à défaut. Ou encore un coup franc direct de Rob Schoofs qui a léché la lucarne.

Dans l'autre rectangle ? Les incursions de Saliba et de Cat ont créée des situations intéressantes mais n'ont pas débouché sur de véritables occasions : 0-0, à l'issue d'une première mi-temps de plus en plus nerveuse.

Le match a repris comme il avait commencé : dans le brouillard, mais aussi quelques pétards mouillés sur le terrain, sous la forme du premier tir cadré anderlechtois signé Ilay Camara (dans les bras de Scherpen) et d'une frappe de loin de Rob Schoofs vers ses supporters.

Une finale à couteaux tirés

Au milieu des fautes d'antijeu et des salves de changements, le rythme ne s'en est pas trouvé accéléré, loin s'en faut. C'est finalement une percée d'Anan Khalaili sur la droite qui a, pour de bon, décanté la situation. Mais c'est bel et bien Kevin Mac Allister qui a écrit l'histoire de la rencontre, avec une reprise sous la latte digne d'un attaquant chevronné (74e, 1-0).

Et pourtant, ce n'était pas le but de la délivrance pour l'Union. Sept minutes plus tard, Anderlecht a à son tour pu célébrer devant ses supporters. C'est un coup de tête rageur Mihajlo Cvetković qui a permis aux Mauves de revenir à hauteur sur coup franc (81e, 1-1).

Un but qui a redonné vie au Sporting, plus présent dans ce dernier quart d'heure, avec quelques ballons vicieux dans le rectangle de Scherpen. Mais pas de quoi permettre aux deux équipes de se départager : direction les prolongations.

Tout ce que l'Union voulait éviter en vue de son déplacement de dimanche à Bruges. Et pourtant, c'est bien cet extratime qui a permis aux Saint-Gillois d'émerger pour de bon. C'est une fameuse erreur à la relance de la défense mauve qui a permis à Kevin Rodriguez d'isoler Mohammed Fuseini dans le petit rectangle pour le but du 2-1 à la 95e minute de jeu.

Sous les yeux de Romelu Lukaku, la finale d'Anderlecht s'écroulait comme un château de cartes : la première mi-temps des prolongations se concluait même sur le score de 3-1 grâce au gros travail d'Adem Zorgane, toujours aussi lucide pour ne pas tirer dans un angle fermé face à Coosemans et servir Rodriguez seul face au but pour faire le break (100e, 3-1).

La réponse d'Anderlecht ? Une jolie frappe de Saliba détournée des poings par Scherpen. Mais l'Union passait plus proche de marquer un quatrième but que d'en encaisser un deuxième. Le Sporting peut ainsi remercier Coosemans d'avoir fait passer sous silence la lenteur de Lucas Hey face à Fuseini puis le poteau d'avoir repoussé la frappe au rebond d'Adem Zorgane. La messe était dite : l'Union remporte la Coupe de Belgique au bout de l'effort, Anderlecht atteindra l'année prochaine le cap des dix ans sans trophée.