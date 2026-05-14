Date: 14/05/2026 15:00
Compétition: Coupe de Belgique
journée: Finale
Stade: Koning Boudewijn Stadion

Du soufre, de la sueur et des larmes : l'Union fait craquer Anderlecht aux prolongations pour s'offrir la Coupe !

Scott Crabbé depuis le Stade Roi Baudouin
| Commentaire
Du soufre, de la sueur et des larmes : l'Union fait craquer Anderlecht aux prolongations pour s'offrir la Coupe !
Photo: © photonews

Il aura fallu passer par les prolongations, mais l'Union Saint-Gilloise a remporté la Coupe de Belgique face à Anderlecht (3-1). Les Mauves ont fait de la résistance mais n'échapperont pas au cap des dix ans sans trophée.

Les alentours du Heysel ne mentaient pas : c'était bien un jour de finale au Stade Roi Baudouin. Après avoir coloré Bruxelles de jaune, bleu, mauve et blanc, l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht se retrouvaient sur le terrain pour s'attribuer la Coupe de Belgique

Face à son ancien club, David Hubert a joué la carte de la surprise en laissant Kamiel Van de Perre sur le banc malgré un entrejeu surpeuplé : Rob Schoofs, Adem Zorgane, Besfort Zeneli et Anouar Ait El Hadj étaient chargés d'alimenter le seul Mateo Biondic. Côté anderlechtois, Jérémy Taravel a finalement bien pu compter sur Nathan Saliba et Moussa Diarra. Il a également choisi de confirmer Lucas Hey, Ali Maamar et Thorgan Hazard, Marco Kana étant à nouveau aligné dans l'entrejeu. Yari Verschaeren et Adriano Bertaccini ont par contre débuté sur le banc.

Burgess frappe le premier mais l'Union déchante

Après la dissipation de la fumée des fumigènes et un premier quart d'heure équilibré, ponctué par quelques belles combinaisons unionistes du côté de Guilherme, mais aussi l'un ou l'autre contre anderlechtois, la tension est montée d'un cran sur un coup franc superbement donné par Rob Schoofs.

Christian Burgess a victorieusement repris le ballon de la tête, mais la liesse saint-gilloise n'a duré que 20 secondes, le temps qu'il a fallu à l'arbitre d'être appelé par le VAR et d'annuler le but pour un hors-jeu de Kevin Mac Allister influant la phase et la battue de Moussa Diarra.



De quoi garder l'Union dans le camp mauve, avec notamment un Mateo Biondic lancé en un contre un sur l'extérieur du rectangle mais trop tendre pour prendre Colin Coosemans à défaut. Ou encore un coup franc direct de Rob Schoofs qui a léché la lucarne.

Dans l'autre rectangle ? Les incursions de Saliba et de Cat ont créée des situations intéressantes mais n'ont pas débouché sur de véritables occasions : 0-0, à l'issue d'une première mi-temps de plus en plus nerveuse.

Le match a repris comme il avait commencé : dans le brouillard, mais aussi quelques pétards mouillés sur le terrain, sous la forme du premier tir cadré anderlechtois signé Ilay Camara (dans les bras de Scherpen) et d'une frappe de loin de Rob Schoofs vers ses supporters.

Une finale à couteaux tirés

Au milieu des fautes d'antijeu et des salves de changements, le rythme ne s'en est pas trouvé accéléré, loin s'en faut. C'est finalement une percée d'Anan Khalaili sur la droite qui a, pour de bon, décanté la situation. Mais c'est bel et bien Kevin Mac Allister qui a écrit l'histoire de la rencontre, avec une reprise  sous la latte digne d'un attaquant chevronné (74e, 1-0).

Et pourtant, ce n'était pas le but de la délivrance pour l'Union. Sept minutes plus tard, Anderlecht a à son tour pu célébrer devant ses supporters. C'est un coup de tête rageur Mihajlo Cvetković qui a permis aux Mauves de revenir à hauteur sur coup franc (81e, 1-1).

Un but qui a redonné vie au Sporting, plus présent dans ce dernier quart d'heure, avec quelques ballons vicieux dans le rectangle de Scherpen. Mais pas de quoi permettre aux deux équipes de se départager : direction les prolongations. 

Tout ce que l'Union voulait éviter en vue de son déplacement de dimanche à Bruges. Et pourtant, c'est bien cet extratime qui a permis aux Saint-Gillois d'émerger pour de bon. C'est une fameuse erreur à la relance de la défense mauve qui a permis à Kevin Rodriguez d'isoler Mohammed Fuseini dans le petit rectangle pour le but du 2-1 à la 95e minute de jeu.

Sous les yeux de Romelu Lukaku, la finale d'Anderlecht s'écroulait comme un château de cartes : la première mi-temps des prolongations se concluait même sur le score de 3-1 grâce au gros travail d'Adem Zorgane, toujours aussi lucide pour ne pas tirer dans un angle fermé face à Coosemans et servir Rodriguez seul face au but pour faire le break (100e, 3-1).

La réponse d'Anderlecht ? Une jolie frappe de Saliba détournée des poings par Scherpen. Mais l'Union passait plus proche de marquer un quatrième but que d'en encaisser un deuxième. Le Sporting peut ainsi remercier Coosemans d'avoir fait passer sous silence la lenteur de Lucas Hey face à Fuseini puis le poteau d'avoir repoussé la frappe au rebond d'Adem Zorgane. La messe était dite : l'Union remporte la Coupe de Belgique au bout de l'effort, Anderlecht atteindra l'année prochaine le cap des dix ans sans trophée.

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 6.2 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 11/34 (32.4%)
Plus de stats
Mac Allister Kevin  90' 7.8 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 48/55 (87.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 2/8 (25%)
Plus de stats
Burgess Christian 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 47/65 (72.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 7/18 (38.9%)
Plus de stats
Sykes Ross 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 39/53 (73.6%)
  • Précision des longs ballons: 4/13 (30.8%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Khalaili Anan A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 36/46 (78.3%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 2/5 (40%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Plus de stats
Zorgane Adem A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 54/61 (88.5%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des longs ballons: 5/5 (100%)
Plus de stats
Schoofs Rob 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 54/62 (87.1%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Zeneli Besfort 78' 6.4 -
  • Précision des passes: 13/18 (72.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Smith Guilherme 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 14/19 (73.7%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 3/6 (50%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Ait El Hadj Anouar 85' 6.4 -
  • Précision des passes: 15/17 (88.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Biondic Mateo 65' 6.0 -
  • Précision des passes: 5/11 (45.5%)
  • Tirs cadrés: 2/3
Plus de stats
Banc
Chambaere Vic 0'  
Van de Perre Kamiel   12' 6.3 -
  • Précision des passes: 9/13 (69.2%)
Plus de stats
Fuseini Mohammed  5' 6.7  
  • Buts: 1
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Rodriguez KevinA 25' 7.5 -
  • Buts: 1
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 14/17 (82.4%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Pavlic Ivan 0' 6.5  
Plus de stats
Kavlashvili Giorgi 0'  
François Guillaume 0'  
Giger Marc 0'  
Niang Ousseynou 0' 6.7  
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Patris Louis 0' 6.9  
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Sylla Massiré 0'  
Florucz Raul 0'  
Leysen Fedde 0'  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.7 -
  • Arrêts: 5
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 2
  • Précision des longs ballons: 2/39 (5.1%)
  • Ballons perdus: 23
Plus de stats
Camara Ilay 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 33/44 (75%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Hey Lucas A 90' 7.9 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 42/52 (80.8%)
  • Passes clés: 3
  • Précision des longs ballons: 6/17 (35.3%)
Plus de stats
Diarra Moussa   90' 6.7 -
  • Précision des passes: 31/34 (91.2%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Maamar Ali   90' 6.0 -
  • Précision des passes: 28/39 (71.8%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/14 (7.1%)
Plus de stats
Kana Marco 67' 6.4 -
  • Précision des passes: 17/22 (77.3%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Saliba Nathan-Dylan 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 40/53 (75.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 3/3 (100%)
  • Précision des longs ballons: 4/9 (44.4%)
Plus de stats
De Cat Nathan   83' 6.2 -
  • Précision des passes: 11/18 (61.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Degreef Tristan 67' 6.1 -
  • Précision des passes: 4/9 (44.4%)
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Hazard Thorgan 89' 6.4 -
  • Précision des passes: 12/21 (57.1%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Plus de stats
Cvetkovic Mihajlo 90' 7.5 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 17/27 (63%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 3/6 (50%)
Plus de stats
Banc
Angely Mathys 0'  
Augustinsson Ludwig 0'  
Verschaeren Yari 23' 6.8 -
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Plus de stats
Sikan Danylo 1' 6.5  
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Huerta César 7' 6.0  
  • Précision des passes: 12/15 (80%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Plus de stats
Rits Mats 0'  
Llansana Enric 0'  
Heekeren Justin 0'  
Sardella Killian 0' 6.8  
  • Précision des passes: 10/13 (76.9%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Nga Kana Joshua 0'  
Bertaccini Adriano   23' 6.3 -
  • Précision des passes: 7/11 (63.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Kanate Ibrahim 0' 6.9  
  • Précision des passes: 8/11 (72.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 4/6 (66.7%)
Plus de stats
Revivre Union SG - Anderlecht

présentation (du match)

Cvetković disponible, plusieurs retours de poids pour David Hubert : les compos probables d'Union - Anderlecht

Cvetković disponible, plusieurs retours de poids pour David Hubert : les compos probables d'Union - Anderlecht

07:30

C'est le jour-J : Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise s'apprêtent à en découdre en finale de Coupe de Belgique. Les deux entraîneurs peuvent compter sur un noyau relativem...

Coupe de Belgique

 Finale
Union SG Union SG 3-1* Anderlecht Anderlecht
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved