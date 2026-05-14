LIVE : C'est 3-1 ! L'USG tue le match dans les prolongations

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Scott Crabbé depuis le Stade Roi Baudouin
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111
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Adem Zorgane
Ivan Pavlic
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108
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OOOOH on est passé tout près du 4-1 ! Fuseini prend de vitesse Hey, bute sur Coosemans... Zorgane reprend le ballon de loin et il s'écrase sur le poteau, les buts étaient vides
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106
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Schoofs talonne pour Zorgane après un beau travail de Rodriguez... la frappe de l'Algérien est contrée
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106
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C'est reparti ! Le RSCA va devoir réaliser un véritable exploit
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17:29
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Frappe de Saliba repoussée par Scherpen, après un très bon travail de Sykan côté droit...et mi-temps de ces prolongations sifflée
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105
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Anan Khalaili
Louis Patris
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104
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Carte jaune pour Kamiel Van de Perre
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103
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Moussa Diarra
Ibrahim Kanate
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103
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Ilay Camara
Killian Sardella
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101
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Kevin Rodriguez est tranquillement trouvé à la réception d'un centre de Zorgane qui se joue totalement de Huerta et va chercher son coéquipier au second poteau !
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100
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EEEET C'EST 3-1 !!!
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100
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But de Kevin Rodriguez (Adem Zorgane)
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96
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Carte jaune pour Mohammed Fuseini
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96
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GOAAAAAAAL !!! Mohammed Fuseini !!
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95
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But de Mohammed Fuseini (Kevin Rodriguez)
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95
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Passe délicieuse de Zorgane vers Mac Allister dans le rectangle... Signalé hors-jeu !
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91
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C'est parti dans ces prolongations...
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90+7
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Carte jaune pour Ali Maamar
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90+7
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Carte jaune pour Moussa Diarra
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90+6
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Bonne intervention de Coosemans sur un centre venu de la gauche... on devrait en rester sur ce score de parité et aller aux prolongations
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90+5
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Carte jaune pour Adriano Bertaccini
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90+4
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Fuseini est repris d'abord par Diarra, puis centre sur Huerta
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90+3
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C'est Anderlecht qui est le plus à l'aise dans cette fin de match, Camara est stoppé côté droit par Van De Perre
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90+2
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Le corner ne donne rien, "Air Burgess" est là pour repousser un centre de Maamar
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90+1
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Centre de Camara bien décalé par Cvetkovic, corner !
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90+1
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Relance complètement ratée de Van De Perre en contre
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90
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Guilherme Smith
Ousseynou Niang
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90
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Aucun rythme dans ce match, on se dirige vers des prolongations...
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89
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Thorgan Hazard
Danylo Sikan
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86
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Ca repart, l'Union se porte vers l'avant
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85
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Anouar Ait El Hadj
Mohammed Fuseini
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84
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Nouvelle interruption pour cause de fumigènes... Quel sketch de la part de la sécurité d'avoir laissé entrer tant d'engins pyrotechniques dans le stade
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83
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Nathan De Cat
César Huerta
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81
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Goaaaaaaaaaal pour Anderlecht ! Sur un coup-franc lointain, Hey dévie un ballon au second poteau, Cvetkovic jaillit ensuite et place une tête hors de portée de Scherpen
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80
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But de Mihajlo Cvetkovic (Lucas Hey)
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80
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Carte jaune pour Kevin Mac Allister
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78
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Besfort Zeneli
Kamiel Van de Perre
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75
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Il y a du grabuge dans la tribune des ultras anderlechtois, qui est très chaude depuis le début du match
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74
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But de Kevin Mac Allister (Anan Khalaili)
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74
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GOAAAAAAAAAAAAL !!! C'est 1-0 et cette fois, ce ne sera pas annulé ! Superbe centre de Anan Khalaili depuis la droite, et reprise imparable de Kevin Mac Allister !
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73
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Corner pour l'Union de l'autre côté en contre
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73
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Excellent ballon de De Cat vers Hazard qui donne tout pour aller le chercher... son centre n'est pas repris par Bertaccini !!
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70
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L'Union n'est franchement pas inspirée à la construction, comme en témoigne ce une-deux totalement manqué entre Zeneli et un équipier
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67
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Marco Kana
Yari Verschaeren
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67
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Tristan Degreef
Adriano Bertaccini
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65
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Mateo Biondic
Kevin Rodriguez
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64
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Un Mateo Biondic peu inspiré est remplacé par Kevin Rodriguez
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62
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Le RSCA en a plein les pieds et dégage tout ce qu'il peut comme il peut
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57
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CAMARA !!! Bien servi par Maamar, il frappe dans les gants de Scherpen ! Il semblait cependant y avoir une faute de Maamar au début de la phase sur Khalaili
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57
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Faute de Maamar sur Khalaili, Anderlecht ne fait que défendre
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55
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Corner concédé par Diarra... Biondic réclame un penalty en vain
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54
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Looongue touche dangereuse dans le rectangle anderlechtois...
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54
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Très bien défendu de Kana devant Zeneli côté droit
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52
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Contact entre De Cat et Burgess... le défenseur anglais cherche le jeune anderlechtois, qui est déjà averti
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51
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Centre de Zeneli, tête de Khalaili à côté !
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49
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Le match est à nouveau arrêté à cause de fumigènes anderlechtois...
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47
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C'est joué en deux temps, Rob Schoofs envoie une frappe loin au-dessus
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47
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Excellent coup-franc pour l'Union côté droit
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46
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C'est reparti entre l'USG et le RSCA !
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Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
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45+2
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Gros contact entre Mac Allister et Cvetkovic qui reste au sol en hurlant... de l'autre côté, un Unioniste s'effondre dans le rectangle... et enfin, sur le contre anderlechtois, Hazard et De Cat combinent mais De Cat fait faute sur Schoofs
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45+2
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Carte jaune pour Nathan De Cat
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44
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Khalaili fait un petit festival côté droit... mais ça part en contre avec Camara ! Il combine avec Maamar puis s'écroule dans le rectangle... Rien !
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43
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Excellent retour défensif de Cvetkovic sur Smith qui était parti dans un nouveau débordement
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41
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Superbe effort de Nathan De Cat pour aller forcer un très bon centre depuis la droite... mais la défense intervient devant Cvetkovic
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40
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Corner cependant !
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40
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Très mauvais dégagement de Scherpen, Kana jaillit... mais il tente une frappe complètement ratée
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39
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Superbe ouverture de Ait El Hajd vers le côté droit... mais Anan Khalaili rate son contrôle et ne parvient pas à offrir de bon centre
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36
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Très bien joué de Zeneli pour envoyer Anouar Ait El Hajd côté droit, faute obtenue devant Camara
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35
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Burgess sort un match de patron devant De Cat et Cvetkovic
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32
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SCHOOFS !!! Cette fois il l'a tentée directe, et tout le côté unioniste du stade l'a vue dedans ! C'était superbe et ça passe juste à côté !
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31
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Gros tacle de rugby de Hazard sur Zeneli et très bon coup-franc pour l'Union, à peu près au même endroit que lors du but annulé...
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29
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Camara frôle la perte de balle catastrophique mais Hey surgit !
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27
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Diarra glisse à Kana qui se projette vers l'avant, il trouve Hazard qui centre vers Camara... ça se termine par une frappe de Hazard depuis l'entrée du rectangle, au-dessus
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25
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Les dégagements de Coosemans depuis ce début de match sont un peu étranges... S'inspire-t-il de Safonov ? Si c'est le cas, c'est un choix discutable
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24
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Rude bataille dans l'entrejeu et perte de balle de Kana ! Zeneli se retrouve en position dangereuse côté droit dans le rectangle, il frappe, Coosemans a la main ferme !
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21
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Et le goal est ANNULÉ !
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21
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Le VAR a pris sa décision, pas de but
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19
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On vérifie un hors-jeu de Mac Allister, qui aurait gêné Diarra en étant en position illicite
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19
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Le VAR vérifie l'action...
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16
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GOAAAAAAAAAAL pour l'Union ! Le coup-franc est absolument dé-po-sé par Schoofs sur la tête de Christian Burgess !
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16
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But de Christian Burgess (Rob Schoofs)
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15
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Bonne intervention de Diarra sur un centre de Smith... Faute ensuite de l'autre côté sur Khalaili et coup-franc intéressant à venir pour l'USG
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14
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Perte de balle de Cvetkovic... frappe de Biondic, dans les gants de Coosemans
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12
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Hazard est repris par Smith, puis De Cat va harceler le Brésilien et obtenir une bonne touche
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12
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Corner obtenu par Camara maintenant de l'autre côté
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11
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Ooooh Smith prend le dos de Kana bien trop facilement, mais son centre de l'extérieur est capté par Coosemans !
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9
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Superbe centre de Saliba et tête de Thorgan Hazard, tranquillement à côté pour Scherpen
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8
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Phase dangereuse avec Smith et Ait El Hadj dans le rectangle, mais ce dernier finit par faire faute sur Cvetkovic
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5
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Corner pour Anderlecht, après une frappe dangereuse unioniste de l'autre côté !
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1
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Premier centre de Guilherme Smith, repoussé par Lucas Hey
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1
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C'est parti !
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1
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Union SG - Anderlecht: 0-0
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15:00
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Coup d'envoi un peu retardé pour cause de pyro
Le match démarrera avec un peu de retard en raison d'une pyrotechnie un peu excessive côté anderlechtois !
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14:47
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L'ambiance monte encore d'un cran
Les deux compositions sont scandées tour à tour, le stade gagne encore en décibels
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14:30
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Le Stade Roi Baudouin sent le soufre
Vu la drache d'avant-match, on pouvait s'attendre à une odeur de chien mouillée, c'est finalement celle des fumigènes qui prend le dessus
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14:19
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Van de Perre sur le banc
Surprise dans le milieu unioniste, Rob Schoofs conserve sa place, Adem Zorgane rentre dans le onze, Besfort Zeneli est également aligné en infiltreur, David Hubert n'aligne que Mateo Biondic devant
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14:07
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Thorgan Hazard bien titulaire
Lucas Hey conserve sa place dans l'axe de la défense, , aux côtés de Moussa Diarra, bien rétabli. Marco Kana évoluera dans l'entrejeu aux côtés de Nathan Saliba et Nathan De Cat. Yari Verschaeren et Adriano Bertaccini débutent sur le banc. Sur la gauche, Ali Maamar renvoie Ludwig Augustinsson sur le banc
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14:03
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Du beau monde dans le village VIP anderlechtois
Jan Vertonghen, Tomasz Radzinski et Edwin Van der Sar sont notamment aux côtés de la direction mauve
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Union SG:
Kjell Scherpen
- Kevin Mac Allister
- Christian Burgess
- Ross Sykes
- Anan Khalaili
- Adem Zorgane
- Rob Schoofs
- Besfort Zeneli
- Guilherme Smith
- Anouar Ait El Hadj
- Mateo Biondic
Banc:
Vic Chambaere
- Kamiel Van de Perre
- Mohammed Fuseini
- Kevin Rodriguez
- Ivan Pavlic
- Giorgi Kavlashvili
- Guillaume François
- Marc Giger
- Ousseynou Niang
- Louis Patris
- Massiré Sylla
- Raul Florucz
- Fedde Leysen
Anderlecht:
Colin Coosemans
- Ilay Camara
- Lucas Hey
- Moussa Diarra
- Ali Maamar
- Marco Kana
- Nathan-Dylan Saliba
- Nathan De Cat
- Tristan Degreef
- Thorgan Hazard
- Mihajlo Cvetkovic
Banc:
Mathys Angely
- Ludwig Augustinsson
- Yari Verschaeren
- Danylo Sikan
- César Huerta
- Mats Rits
- Enric Llansana
- Justin Heekeren
- Killian Sardella
- Joshua Nga Kana
- Adriano Bertaccini
- Ibrahim Kanate
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13:46
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La pluie s'en mêle, le moral reste au beau fixe
Le match s'annonce humide dans les travées du Stade Roi Baudouin. Mais cela n'entame pas la bonne humeur générale
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13:45
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13:44
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13:31
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L'Union pour une troisième saison consécutive avec un trophée
Les Saint-Gillois, champions de Belgique en titre, ont remporté la compétition il y a deux ans, avec ce but de Koki Machida sur corner contre l'Antwerp
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13:30
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Anderlecht l'attend depuis longtemps
Neuf ans se sont écoulés depuis le dernier trophées, sous les ordres de René Weiler. Une série que les Mauves veulent faire oublier, après deux finales de Coupe perdues depuis lors
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13:28
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Beaucoup d'ambiance dans les deux camps
Les abords du Heysel sont jaunes, bleus, mauves et blancs : les fumigènes sont de sortie, le houblon aussi
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13:24
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Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Stade Roi Baudouin pour cette grande finale
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11:33
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11:00
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