Date: 14/05/2026 15:00
Compétition: Coupe de Belgique
journée: Finale
Stade: Koning Boudewijn Stadion

LIVE : C'est 3-1 ! L'USG tue le match dans les prolongations

On y est : Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise s'apprêtent à croiser le fer en finale de Coupe. Qui parviendra à brandir le trophée ?

Tous les matches en direct
Temps   116' 17" 
Scott Crabbé depuis le Stade Roi Baudouin
111
 remplacé Adem Zorgane
remplaçant Ivan Pavlic
108
 OOOOH on est passé tout près du 4-1 ! Fuseini prend de vitesse Hey, bute sur Coosemans... Zorgane reprend le ballon de loin et il s'écrase sur le poteau, les buts étaient vides
106
 Schoofs talonne pour Zorgane après un beau travail de Rodriguez... la frappe de l'Algérien est contrée
106
 C'est reparti ! Le RSCA va devoir réaliser un véritable exploit
17:29
 Frappe de Saliba repoussée par Scherpen, après un très bon travail de Sykan côté droit...et mi-temps de ces prolongations sifflée
105
 remplacé Anan Khalaili
remplaçant Louis Patris
104
  Carte jaune pour Kamiel Van de Perre
103
 remplacé Moussa Diarra
remplaçant Ibrahim Kanate
103
 remplacé Ilay Camara
remplaçant Killian Sardella
101
 Kevin Rodriguez est tranquillement trouvé à la réception d'un centre de Zorgane qui se joue totalement de Huerta et va chercher son coéquipier au second poteau !
100
 EEEET C'EST 3-1 !!!
100

But 		But de Kevin Rodriguez (Adem Zorgane)
96
  Carte jaune pour Mohammed Fuseini
96
 GOAAAAAAAL !!! Mohammed Fuseini !!
95

But 		But de Mohammed Fuseini (Kevin Rodriguez)
95
 Passe délicieuse de Zorgane vers Mac Allister dans le rectangle... Signalé hors-jeu !
91
 C'est parti dans ces prolongations...
90+7
  Carte jaune pour Ali Maamar
90+7
  Carte jaune pour Moussa Diarra
90+6
 Bonne intervention de Coosemans sur un centre venu de la gauche... on devrait en rester sur ce score de parité et aller aux prolongations
90+5
  Carte jaune pour Adriano Bertaccini
90+4
 Fuseini est repris d'abord par Diarra, puis centre sur Huerta
90+3
 C'est Anderlecht qui est le plus à l'aise dans cette fin de match, Camara est stoppé côté droit par Van De Perre
90+2
 Le corner ne donne rien, "Air Burgess" est là pour repousser un centre de Maamar
90+1
 Centre de Camara bien décalé par Cvetkovic, corner !
90+1
 Relance complètement ratée de Van De Perre en contre
90
 remplacé Guilherme Smith
remplaçant Ousseynou Niang
90
 Aucun rythme dans ce match, on se dirige vers des prolongations...
89
 remplacé Thorgan Hazard
remplaçant Danylo Sikan
86
 Ca repart, l'Union se porte vers l'avant
85
 remplacé Anouar Ait El Hadj
remplaçant Mohammed Fuseini
84
 Nouvelle interruption pour cause de fumigènes... Quel sketch de la part de la sécurité d'avoir laissé entrer tant d'engins pyrotechniques dans le stade
83
 remplacé Nathan De Cat
remplaçant César Huerta
81
 Goaaaaaaaaaal pour Anderlecht ! Sur un coup-franc lointain, Hey dévie un ballon au second poteau, Cvetkovic jaillit ensuite et place une tête hors de portée de Scherpen
80

But 		But de Mihajlo Cvetkovic (Lucas Hey)
80
  Carte jaune pour Kevin Mac Allister
78
 remplacé Besfort Zeneli
remplaçant Kamiel Van de Perre
75
 Il y a du grabuge dans la tribune des ultras anderlechtois, qui est très chaude depuis le début du match
74

But 		But de Kevin Mac Allister (Anan Khalaili)
74
 GOAAAAAAAAAAAAL !!! C'est 1-0 et cette fois, ce ne sera pas annulé ! Superbe centre de Anan Khalaili depuis la droite, et reprise imparable de Kevin Mac Allister !
73
 Corner pour l'Union de l'autre côté en contre
73
 Excellent ballon de De Cat vers Hazard qui donne tout pour aller le chercher... son centre n'est pas repris par Bertaccini !!
70
 L'Union n'est franchement pas inspirée à la construction, comme en témoigne ce une-deux totalement manqué entre Zeneli et un équipier
67
 remplacé Marco Kana
remplaçant Yari Verschaeren
67
 remplacé Tristan Degreef
remplaçant Adriano Bertaccini
65
 remplacé Mateo Biondic
remplaçant Kevin Rodriguez
64
 Un Mateo Biondic peu inspiré est remplacé par Kevin Rodriguez
62
 Le RSCA en a plein les pieds et dégage tout ce qu'il peut comme il peut
57
 CAMARA !!! Bien servi par Maamar, il frappe dans les gants de Scherpen ! Il semblait cependant y avoir une faute de Maamar au début de la phase sur Khalaili
57
 Faute de Maamar sur Khalaili, Anderlecht ne fait que défendre
55
 Corner concédé par Diarra... Biondic réclame un penalty en vain
54
 Looongue touche dangereuse dans le rectangle anderlechtois...
54
 Très bien défendu de Kana devant Zeneli côté droit
52
 Contact entre De Cat et Burgess... le défenseur anglais cherche le jeune anderlechtois, qui est déjà averti
51
 Centre de Zeneli, tête de Khalaili à côté !
49
 Le match est à nouveau arrêté à cause de fumigènes anderlechtois...
47
 C'est joué en deux temps, Rob Schoofs envoie une frappe loin au-dessus
47
 Excellent coup-franc pour l'Union côté droit
46
 C'est reparti entre l'USG et le RSCA !


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45+2
 Gros contact entre Mac Allister et Cvetkovic qui reste au sol en hurlant... de l'autre côté, un Unioniste s'effondre dans le rectangle... et enfin, sur le contre anderlechtois, Hazard et De Cat combinent mais De Cat fait faute sur Schoofs
45+2
  Carte jaune pour Nathan De Cat
44
 Khalaili fait un petit festival côté droit... mais ça part en contre avec Camara ! Il combine avec Maamar puis s'écroule dans le rectangle... Rien !
43
 Excellent retour défensif de Cvetkovic sur Smith qui était parti dans un nouveau débordement
41
 Superbe effort de Nathan De Cat pour aller forcer un très bon centre depuis la droite... mais la défense intervient devant Cvetkovic
40
 Corner cependant !
40
 Très mauvais dégagement de Scherpen, Kana jaillit... mais il tente une frappe complètement ratée
39
 Superbe ouverture de Ait El Hajd vers le côté droit... mais Anan Khalaili rate son contrôle et ne parvient pas à offrir de bon centre
36
 Très bien joué de Zeneli pour envoyer Anouar Ait El Hajd côté droit, faute obtenue devant Camara
35
 Burgess sort un match de patron devant De Cat et Cvetkovic
32
 SCHOOFS !!! Cette fois il l'a tentée directe, et tout le côté unioniste du stade l'a vue dedans ! C'était superbe et ça passe juste à côté !
31
 Gros tacle de rugby de Hazard sur Zeneli et très bon coup-franc pour l'Union, à peu près au même endroit que lors du but annulé...
29
 Camara frôle la perte de balle catastrophique mais Hey surgit !
27
 Diarra glisse à Kana qui se projette vers l'avant, il trouve Hazard qui centre vers Camara... ça se termine par une frappe de Hazard depuis l'entrée du rectangle, au-dessus
25
 Les dégagements de Coosemans depuis ce début de match sont un peu étranges... S'inspire-t-il de Safonov ? Si c'est le cas, c'est un choix discutable
24
 Rude bataille dans l'entrejeu et perte de balle de Kana ! Zeneli se retrouve en position dangereuse côté droit dans le rectangle, il frappe, Coosemans a la main ferme !
21
 Et le goal est ANNULÉ !
21
 Le VAR a pris sa décision, pas de but
19
 On vérifie un hors-jeu de Mac Allister, qui aurait gêné Diarra en étant en position illicite
19
 Le VAR vérifie l'action...
16
 GOAAAAAAAAAAL pour l'Union ! Le coup-franc est absolument dé-po-sé par Schoofs sur la tête de Christian Burgess !
16
 But de Christian Burgess (Rob Schoofs)
15
 Bonne intervention de Diarra sur un centre de Smith... Faute ensuite de l'autre côté sur Khalaili et coup-franc intéressant à venir pour l'USG
14
 Perte de balle de Cvetkovic... frappe de Biondic, dans les gants de Coosemans
12
 Hazard est repris par Smith, puis De Cat va harceler le Brésilien et obtenir une bonne touche
12
 Corner obtenu par Camara maintenant de l'autre côté
11
 Ooooh Smith prend le dos de Kana bien trop facilement, mais son centre de l'extérieur est capté par Coosemans !
9
 Superbe centre de Saliba et tête de Thorgan Hazard, tranquillement à côté pour Scherpen
8
 Phase dangereuse avec Smith et Ait El Hadj dans le rectangle, mais ce dernier finit par faire faute sur Cvetkovic
5
 Corner pour Anderlecht, après une frappe dangereuse unioniste de l'autre côté !
1
 Premier centre de Guilherme Smith, repoussé par Lucas Hey
1
 C'est parti !
1
 Union SG - Anderlecht: 0-0
15:00
 Coup d'envoi un peu retardé pour cause de pyro
Le match démarrera avec un peu de retard en raison d'une pyrotechnie un peu excessive côté anderlechtois !
14:47
 L'ambiance monte encore d'un cran
Les deux compositions sont scandées tour à tour, le stade gagne encore en décibels
14:30
 Le Stade Roi Baudouin sent le soufre
Vu la drache d'avant-match, on pouvait s'attendre à une odeur de chien mouillée, c'est finalement celle des fumigènes qui prend le dessus
14:19
 Van de Perre sur le banc
Surprise dans le milieu unioniste, Rob Schoofs conserve sa place, Adem Zorgane rentre dans le onze, Besfort Zeneli est également aligné en infiltreur, David Hubert n'aligne que Mateo Biondic devant
14:07
 Thorgan Hazard bien titulaire
Lucas Hey conserve sa place dans l'axe de la défense, , aux côtés de Moussa Diarra, bien rétabli. Marco Kana évoluera dans l'entrejeu aux côtés de Nathan Saliba et Nathan De Cat. Yari Verschaeren et Adriano Bertaccini débutent sur le banc. Sur la gauche, Ali Maamar renvoie Ludwig Augustinsson sur le banc
14:03
 Du beau monde dans le village VIP anderlechtois
Jan Vertonghen, Tomasz Radzinski et Edwin Van der Sar sont notamment aux côtés de la direction mauve
Union SG (Union SG - Anderlecht)
Union SG: Kjell Scherpen - Kevin Mac Allister - Christian Burgess - Ross Sykes - Anan Khalaili - Adem Zorgane - Rob Schoofs - Besfort Zeneli - Guilherme Smith - Anouar Ait El Hadj - Mateo Biondic
Banc: Vic Chambaere - Kamiel Van de Perre - Mohammed Fuseini - Kevin Rodriguez - Ivan Pavlic - Giorgi Kavlashvili - Guillaume François - Marc Giger - Ousseynou Niang - Louis Patris - Massiré Sylla - Raul Florucz - Fedde Leysen

Anderlecht (Union SG - Anderlecht)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ilay Camara - Lucas Hey - Moussa Diarra - Ali Maamar - Marco Kana - Nathan-Dylan Saliba - Nathan De Cat - Tristan Degreef - Thorgan Hazard - Mihajlo Cvetkovic
Banc: Mathys Angely - Ludwig Augustinsson - Yari Verschaeren - Danylo Sikan - César Huerta - Mats Rits - Enric Llansana - Justin Heekeren - Killian Sardella - Joshua Nga Kana - Adriano Bertaccini - Ibrahim Kanate
13:46
 La pluie s'en mêle, le moral reste au beau fixe
Le match s'annonce humide dans les travées du Stade Roi Baudouin. Mais cela n'entame pas la bonne humeur générale
13:45
Union SG - Anderlecht
13:44
Union SG - Anderlecht

13:31
 L'Union pour une troisième saison consécutive avec un trophée
Les Saint-Gillois, champions de Belgique en titre, ont remporté la compétition il y a deux ans, avec ce but de Koki Machida sur corner contre l'Antwerp
13:30
 Anderlecht l'attend depuis longtemps
Neuf ans se sont écoulés depuis le dernier trophées, sous les ordres de René Weiler. Une série que les Mauves veulent faire oublier, après deux finales de Coupe perdues depuis lors
13:28
 Beaucoup d'ambiance dans les deux camps
Les abords du Heysel sont jaunes, bleus, mauves et blancs : les fumigènes sont de sortie, le houblon aussi
13:24
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Stade Roi Baudouin pour cette grande finale



11:33
Union SG - Anderlecht

11:00
Union SG - Anderlecht
🎥 La VAR a-t-elle pris la bonne décision sur le but annulé de Burgess ?

🎥 La VAR a-t-elle pris la bonne décision sur le but annulé de Burgess ?

16:37

Le but annulé de Burgess a marqué cette première période entre l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht. Après intervention de la VAR, les deux équipes sont rentrées aux vestia...
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Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 6.14 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 10/29 (34.5%)
Plus de stats
Mac Allister Kevin  90' 7.62 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 46/52 (88.5%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 2/8 (25%)
Plus de stats
Burgess Christian 90' 7.17 -
  • Précision des passes: 46/63 (73%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 7/18 (38.9%)
Plus de stats
Sykes Ross 90' 6.56 -
  • Précision des passes: 39/53 (73.6%)
  • Précision des longs ballons: 4/13 (30.8%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Khalaili Anan A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 36/46 (78.3%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 2/5 (40%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Plus de stats
Zorgane Adem A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 54/61 (88.5%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des longs ballons: 5/5 (100%)
Plus de stats
Schoofs Rob 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 52/60 (86.7%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Zeneli Besfort 78' 6.39 -
  • Précision des passes: 13/18 (72.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Smith Guilherme 90' 6.71 -
  • Précision des passes: 14/19 (73.7%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 3/6 (50%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Ait El Hadj Anouar 85' 6.39 -
  • Précision des passes: 15/17 (88.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Biondic Mateo 65' 5.98 -
  • Précision des passes: 5/11 (45.5%)
  • Tirs cadrés: 2/3
Plus de stats
Banc
Chambaere Vic 0'  
Van de Perre Kamiel   12' 6.34 -
  • Précision des passes: 8/12 (66.7%)
Plus de stats
Fuseini Mohammed  5' 6.56  
  • Buts: 1
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Rodriguez KevinA 25' 6.46 -
  • Buts: 1
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 14/17 (82.4%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Pavlic Ivan 0'  
Kavlashvili Giorgi 0'  
François Guillaume 0'  
Giger Marc 0'  
Niang Ousseynou 0'  
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Patris Louis 0'  
Sylla Massiré 0'  
Florucz Raul 0'  
Leysen Fedde 0'  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.23 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 2
  • Précision des longs ballons: 2/37 (5.4%)
  • Ballons perdus: 22
Plus de stats
Camara Ilay 90' 6.48 -
  • Précision des passes: 33/44 (75%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Hey Lucas A 90' 7.83 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 37/45 (82.2%)
  • Passes clés: 3
  • Précision des longs ballons: 6/15 (40%)
Plus de stats
Diarra Moussa   90' 6.65 -
  • Précision des passes: 31/34 (91.2%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Maamar Ali   90' 5.74 -
  • Précision des passes: 28/39 (71.8%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/14 (7.1%)
Plus de stats
Kana Marco 67' 6.42 -
  • Précision des passes: 17/22 (77.3%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Saliba Nathan-Dylan 90' 6.73 -
  • Précision des passes: 34/47 (72.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 3/3 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/8 (37.5%)
Plus de stats
De Cat Nathan   83' 6.2 -
  • Précision des passes: 11/18 (61.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Degreef Tristan 67' 6.13 -
  • Précision des passes: 4/9 (44.4%)
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Hazard Thorgan 89' 6.39 -
  • Précision des passes: 12/21 (57.1%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Plus de stats
Cvetkovic Mihajlo 90' 7.48 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 16/26 (61.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 3/6 (50%)
Plus de stats
Banc
Angely Mathys 0'  
Augustinsson Ludwig 0'  
Verschaeren Yari 23' 6.55 -
  • Précision des passes: 6/6 (100%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Sikan Danylo 1' 6.72  
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Huerta César 7' 5.95  
  • Précision des passes: 10/12 (83.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Rits Mats 0'  
Llansana Enric 0'  
Heekeren Justin 0'  
Sardella Killian 0'  
  • Précision des passes: 7/10 (70%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Nga Kana Joshua 0'  
Bertaccini Adriano   23' 5.9 -
  • Précision des passes: 7/11 (63.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Kanate Ibrahim 0'  
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)

présentation (du match)

Cvetković disponible, plusieurs retours de poids pour David Hubert : les compos probables d'Union - Anderlecht
Cvetković disponible, plusieurs retours de poids pour David Hubert : les compos probables d'Union - Anderlecht
Photo: © photonews

C'est le jour-J : Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise s'apprêtent à en découdre en finale de Coupe de Belgique. Les deux entraîneurs peuvent compter sur un noyau relativement au complet.

Un an après la finale de Coupe enlevée sous ses yeux par Anderlecht, David Hubert a aujourd'hui l'occasion de remporter le premier trophée de sa jeune carrière d'entraîneur face au Sporting. Pour cela, il devrait pouvoir compter sur Kevin Rodriguez.

L'attaquant équatorien était sorti blessé contre Malines mais a pu s'entraîner avec le groupe cette semaine, il devrait être en mesure de tenir sa place. Promise David est donc le seul absent à déplorer : Christian Burgess, Kevin Mac Allister et Adem Zorgane rentrent tous trois de suspension.

Plusieurs interrogations dans le onze anderlechtois

Côté anderlechtois, l'enjeu principal était de pouvoir compter sur Mihajlo Cvetković, exclu contre La Gantoise. Les éléments les plus incertains restent Moussa Diarra et Nathan Saliba, que Jérémy Taravel a présenté comme prêts à jouer en conférence de presse.

Le seul absent certain sera Mario Stroeykens. La balle est désormais dans le camp de Jérémy Taravel, qui devra notamment faire des choix en attaque entre Tristan Degreef, Yari Verschaeren, Thorgan Hazard, Mihajlo Cvetković et Adriano Bertaccini.

Les compositions probables : 

Anderlecht : Coosemans - Camara, Kana, Diarra, Augustinsson - De Cat, Saliba - Degreef, Hazard, Bertaccini - Cvetković

Union : Scherpen - Mac Allister, Burgess, Sykes - Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Guilherme, Ait El Hadj - Biondic, Rodriguez

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L'Union Saint-Gilloise a fait le boulot en s'imposant 3-0 contre Malines. David Hubert est satisfait de la réaction de son équipe, il fait également le point sur la sortie ...

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L'Union SG continue de grandir sur le terrain, mais aussi en dehors. Le CEO Philippe Bormans a donné des nouvelles sur l'avancement du dossier d'un nouveau stade.

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A moins de 24 heures de la finale de Coupe de Belgique entre Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise, Christian Burgess et David Hubert se sont présentés en conférence de pres...

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07:00

Outre David Hubert, Bart Meert renseigne également un passé Anderlechtois. Cet adjoint fidèle est désormais comme un poisson dans l'eau au Parc Duden.

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07:30

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"Ce trophée, je le convoite depuis si longtemps" : le clin d'oeil à l'histoire remarqué de Yari Verschaeren

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11:00 1

Yari Verschaeren vit ses dernières semaines à Anderlecht. Il veut quitter le Sporting par la grande porte, avec un trophée.

Coupe de Belgique

 Finale
Union SG Union SG 3-1 Anderlecht Anderlecht
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