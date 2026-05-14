LIVE : C'est 3-1 ! L'USG tue le match dans les prolongations

Scott Crabbé depuis le Stade Roi Baudouin



111

Adem Zorgane

Ivan Pavlic





108

OOOOH on est passé tout près du 4-1 ! Fuseini prend de vitesse Hey, bute sur Coosemans... Zorgane reprend le ballon de loin et il s'écrase sur le poteau, les buts étaient vides



106

Schoofs talonne pour Zorgane après un beau travail de Rodriguez... la frappe de l'Algérien est contrée



106

C'est reparti ! Le RSCA va devoir réaliser un véritable exploit



17:29

Frappe de Saliba repoussée par Scherpen, après un très bon travail de Sykan côté droit...et mi-temps de ces prolongations sifflée



105

Anan Khalaili

Louis Patris





104

Carte jaune pour Kamiel Van de Perre





103

Moussa Diarra

Ibrahim Kanate





103

Ilay Camara

Killian Sardella





101

Kevin Rodriguez est tranquillement trouvé à la réception d'un centre de Zorgane qui se joue totalement de Huerta et va chercher son coéquipier au second poteau !



100

EEEET C'EST 3-1 !!!



100



But de Kevin Rodriguez (Adem Zorgane)





96

Carte jaune pour Mohammed Fuseini





96

GOAAAAAAAL !!! Mohammed Fuseini !!



95



But de Mohammed Fuseini (Kevin Rodriguez)





95

Passe délicieuse de Zorgane vers Mac Allister dans le rectangle... Signalé hors-jeu !



91

C'est parti dans ces prolongations...



90+7

Carte jaune pour Ali Maamar





90+7

Carte jaune pour Moussa Diarra





90+6

Bonne intervention de Coosemans sur un centre venu de la gauche... on devrait en rester sur ce score de parité et aller aux prolongations



90+5

Carte jaune pour Adriano Bertaccini





90+4

Fuseini est repris d'abord par Diarra, puis centre sur Huerta



90+3

C'est Anderlecht qui est le plus à l'aise dans cette fin de match, Camara est stoppé côté droit par Van De Perre



90+2

Le corner ne donne rien, "Air Burgess" est là pour repousser un centre de Maamar



90+1

Centre de Camara bien décalé par Cvetkovic, corner !



90+1

Relance complètement ratée de Van De Perre en contre



90

Guilherme Smith

Ousseynou Niang





90

Aucun rythme dans ce match, on se dirige vers des prolongations...



89

Thorgan Hazard

Danylo Sikan





86

Ca repart, l'Union se porte vers l'avant



85

Anouar Ait El Hadj

Mohammed Fuseini





84

Nouvelle interruption pour cause de fumigènes... Quel sketch de la part de la sécurité d'avoir laissé entrer tant d'engins pyrotechniques dans le stade



83

Nathan De Cat

César Huerta





81

Goaaaaaaaaaal pour Anderlecht ! Sur un coup-franc lointain, Hey dévie un ballon au second poteau, Cvetkovic jaillit ensuite et place une tête hors de portée de Scherpen



80



But de Mihajlo Cvetkovic (Lucas Hey)





80

Carte jaune pour Kevin Mac Allister





78

Besfort Zeneli

Kamiel Van de Perre





75

Il y a du grabuge dans la tribune des ultras anderlechtois, qui est très chaude depuis le début du match



74



But de Kevin Mac Allister (Anan Khalaili)





74

GOAAAAAAAAAAAAL !!! C'est 1-0 et cette fois, ce ne sera pas annulé ! Superbe centre de Anan Khalaili depuis la droite, et reprise imparable de Kevin Mac Allister !



73

Corner pour l'Union de l'autre côté en contre



73

Excellent ballon de De Cat vers Hazard qui donne tout pour aller le chercher... son centre n'est pas repris par Bertaccini !!



70

L'Union n'est franchement pas inspirée à la construction, comme en témoigne ce une-deux totalement manqué entre Zeneli et un équipier



67

Marco Kana

Yari Verschaeren





67

Tristan Degreef

Adriano Bertaccini





65

Mateo Biondic

Kevin Rodriguez





64

Un Mateo Biondic peu inspiré est remplacé par Kevin Rodriguez



62

Le RSCA en a plein les pieds et dégage tout ce qu'il peut comme il peut



57

CAMARA !!! Bien servi par Maamar, il frappe dans les gants de Scherpen ! Il semblait cependant y avoir une faute de Maamar au début de la phase sur Khalaili



57

Faute de Maamar sur Khalaili, Anderlecht ne fait que défendre



55

Corner concédé par Diarra... Biondic réclame un penalty en vain



54

Looongue touche dangereuse dans le rectangle anderlechtois...



54

Très bien défendu de Kana devant Zeneli côté droit



52

Contact entre De Cat et Burgess... le défenseur anglais cherche le jeune anderlechtois, qui est déjà averti



51

Centre de Zeneli, tête de Khalaili à côté !



49

Le match est à nouveau arrêté à cause de fumigènes anderlechtois...



47

C'est joué en deux temps, Rob Schoofs envoie une frappe loin au-dessus



47

Excellent coup-franc pour l'Union côté droit



46

C'est reparti entre l'USG et le RSCA !



45+2

Gros contact entre Mac Allister et Cvetkovic qui reste au sol en hurlant... de l'autre côté, un Unioniste s'effondre dans le rectangle... et enfin, sur le contre anderlechtois, Hazard et De Cat combinent mais De Cat fait faute sur Schoofs



45+2

Carte jaune pour Nathan De Cat





44

Khalaili fait un petit festival côté droit... mais ça part en contre avec Camara ! Il combine avec Maamar puis s'écroule dans le rectangle... Rien !



43

Excellent retour défensif de Cvetkovic sur Smith qui était parti dans un nouveau débordement



41

Superbe effort de Nathan De Cat pour aller forcer un très bon centre depuis la droite... mais la défense intervient devant Cvetkovic



40

Corner cependant !



40

Très mauvais dégagement de Scherpen, Kana jaillit... mais il tente une frappe complètement ratée



39

Superbe ouverture de Ait El Hajd vers le côté droit... mais Anan Khalaili rate son contrôle et ne parvient pas à offrir de bon centre



36

Très bien joué de Zeneli pour envoyer Anouar Ait El Hajd côté droit, faute obtenue devant Camara



35

Burgess sort un match de patron devant De Cat et Cvetkovic



32

SCHOOFS !!! Cette fois il l'a tentée directe, et tout le côté unioniste du stade l'a vue dedans ! C'était superbe et ça passe juste à côté !



31

Gros tacle de rugby de Hazard sur Zeneli et très bon coup-franc pour l'Union, à peu près au même endroit que lors du but annulé...



29

Camara frôle la perte de balle catastrophique mais Hey surgit !



27

Diarra glisse à Kana qui se projette vers l'avant, il trouve Hazard qui centre vers Camara... ça se termine par une frappe de Hazard depuis l'entrée du rectangle, au-dessus



25

Les dégagements de Coosemans depuis ce début de match sont un peu étranges... S'inspire-t-il de Safonov ? Si c'est le cas, c'est un choix discutable



24

Rude bataille dans l'entrejeu et perte de balle de Kana ! Zeneli se retrouve en position dangereuse côté droit dans le rectangle, il frappe, Coosemans a la main ferme !



21

Et le goal est ANNULÉ !



21

Le VAR a pris sa décision, pas de but





19

On vérifie un hors-jeu de Mac Allister, qui aurait gêné Diarra en étant en position illicite



19

Le VAR vérifie l'action...





16

GOAAAAAAAAAAL pour l'Union ! Le coup-franc est absolument dé-po-sé par Schoofs sur la tête de Christian Burgess !



16

But de Christian Burgess (Rob Schoofs)





15

Bonne intervention de Diarra sur un centre de Smith... Faute ensuite de l'autre côté sur Khalaili et coup-franc intéressant à venir pour l'USG



14

Perte de balle de Cvetkovic... frappe de Biondic, dans les gants de Coosemans



12

Hazard est repris par Smith, puis De Cat va harceler le Brésilien et obtenir une bonne touche



12

Corner obtenu par Camara maintenant de l'autre côté



11

Ooooh Smith prend le dos de Kana bien trop facilement, mais son centre de l'extérieur est capté par Coosemans !



9

Superbe centre de Saliba et tête de Thorgan Hazard, tranquillement à côté pour Scherpen



8

Phase dangereuse avec Smith et Ait El Hadj dans le rectangle, mais ce dernier finit par faire faute sur Cvetkovic



5

Corner pour Anderlecht, après une frappe dangereuse unioniste de l'autre côté !



1

Premier centre de Guilherme Smith, repoussé par Lucas Hey



1

C'est parti !



1

Union SG - Anderlecht: 0-0





15:00

Coup d'envoi un peu retardé pour cause de pyro

Le match démarrera avec un peu de retard en raison d'une pyrotechnie un peu excessive côté anderlechtois !



14:47

L'ambiance monte encore d'un cran

Les deux compositions sont scandées tour à tour, le stade gagne encore en décibels



14:30

Le Stade Roi Baudouin sent le soufre

Vu la drache d'avant-match, on pouvait s'attendre à une odeur de chien mouillée, c'est finalement celle des fumigènes qui prend le dessus



14:19

Van de Perre sur le banc

Surprise dans le milieu unioniste, Rob Schoofs conserve sa place, Adem Zorgane rentre dans le onze, Besfort Zeneli est également aligné en infiltreur, David Hubert n'aligne que Mateo Biondic devant



14:07

Thorgan Hazard bien titulaire

Lucas Hey conserve sa place dans l'axe de la défense, , aux côtés de Moussa Diarra, bien rétabli. Marco Kana évoluera dans l'entrejeu aux côtés de Nathan Saliba et Nathan De Cat. Yari Verschaeren et Adriano Bertaccini débutent sur le banc. Sur la gauche, Ali Maamar renvoie Ludwig Augustinsson sur le banc



14:03

Du beau monde dans le village VIP anderlechtois

Jan Vertonghen, Tomasz Radzinski et Edwin Van der Sar sont notamment aux côtés de la direction mauve



Union SG: Kjell Scherpen - Kevin Mac Allister - Christian Burgess - Ross Sykes - Anan Khalaili - Adem Zorgane - Rob Schoofs - Besfort Zeneli - Guilherme Smith - Anouar Ait El Hadj - Mateo Biondic

Banc: Vic Chambaere - Kamiel Van de Perre - Mohammed Fuseini - Kevin Rodriguez - Ivan Pavlic - Giorgi Kavlashvili - Guillaume François - Marc Giger - Ousseynou Niang - Louis Patris - Massiré Sylla - Raul Florucz - Fedde Leysen



Anderlecht: Colin Coosemans - Ilay Camara - Lucas Hey - Moussa Diarra - Ali Maamar - Marco Kana - Nathan-Dylan Saliba - Nathan De Cat - Tristan Degreef - Thorgan Hazard - Mihajlo Cvetkovic

Banc: Mathys Angely - Ludwig Augustinsson - Yari Verschaeren - Danylo Sikan - César Huerta - Mats Rits - Enric Llansana - Justin Heekeren - Killian Sardella - Joshua Nga Kana - Adriano Bertaccini - Ibrahim Kanate

13:46

La pluie s'en mêle, le moral reste au beau fixe

Le match s'annonce humide dans les travées du Stade Roi Baudouin. Mais cela n'entame pas la bonne humeur générale



13:45







13:44











13:31

L'Union pour une troisième saison consécutive avec un trophée

Les Saint-Gillois, champions de Belgique en titre, ont remporté la compétition il y a deux ans, avec ce but de Koki Machida sur corner contre l'Antwerp



13:30

Anderlecht l'attend depuis longtemps

Neuf ans se sont écoulés depuis le dernier trophées, sous les ordres de René Weiler. Une série que les Mauves veulent faire oublier, après deux finales de Coupe perdues depuis lors



13:28

Beaucoup d'ambiance dans les deux camps

Les abords du Heysel sont jaunes, bleus, mauves et blancs : les fumigènes sont de sortie, le houblon aussi



13:24

Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !

On se retrouve au Stade Roi Baudouin pour cette grande finale















11:33









