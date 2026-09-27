Coupe de Belgique : Rochefort s'offre le Lierse, les clubs wallons à la fête

Les derniers matchs du sixième tour de la Coupe de Belgique se déroulaient ce dimanche après-midi. Et ils ont majoritairement souri aux clubs du sud du pays.

Ce dimanche se déroulaient les dernières rencontres du sixième tour de la Coupe de Belgique. Un tour de la compétition où l'on a connu guère de surprise avec des qualifications logiques pour Seraing, Eupen, le Beerschot, le FC Liège. La grosse surprise est venue du Parc des Roches où l'ambitieuse Union Rochefortoise, qui vise le titre en D1FFA, s'est offert le scalp du Lierse local.

Rochefort remonte un retard de deux buts

Les supporters présents au Parc des Roches ce dimanche ont donc assisté à un bel exploit de leurs couleurs. Menée 0-2 à la mi-temps après des buts lierrois signés Samih El Touile (15e) et Pierre Dwomoh (30e), l'Union Rochefortoise a renversé la vapeur en 8 minutes chrono.

Jarno Libert a d'abord réduit l'écart à la 74e avant que l'inévitable Mathieu Cornet ne remette les deux formations à égalité quatre minutes plus tard. Jarno Libert, encore lui, allait marquer le troisième but des locaux à la 82e. Un but synonyme de qualification et d'une belle affiche au prochain tour contre un cercle de Pro League.

Seraing s'offre un bol d'air

Malmené en championnat où il se trouve dans la zone rouge, Seraing a parfaitement négocié son déplacement à la côte contre Knokke, pensionnaire de D1VV. Les "Métallos" l'ont emporté 2-5 grâce à un triplé d'Amine Messoussa (3e, 16e, 57e). Anas Namri avait fait trembler les filets entre les deux premiers buts de Messoussa (9e) tandis que Tom Lockman plantait le dernier but des Serésiens une minute après le quatrième (58e). 0-5 à la pause, autant dire que Seraing allait un peu se relâcher après cela. Alan Mbega (67e) et Jef Colman (88e) en profitaient pour sauver l'honneur pour Knokke.

Eupen à la peine

De son côté, Eupen n'a pas passé une après-midi tranquille à Merelbeke, club de D1VV. Les "Pandas" l'ont finalement emporté par le plus petit écart 0-1 grâce à une réalisation de Logan Delaurier-Chaubet (71e).





Liège en plante quatre

Wellen, adversaire du RFC Liège, n'évolue qu'en D2 VV. Il n'a pas fait le poids contre le club de Challenger Pro League qui s'est imposé 1-4 grâce à des pions plantés par Kylian Hazard (25e), Jonathan D'Ostilio (40e), Benoit Bruggeman (53e) et Afonso N'Salambi (78e). Daniel Okoka Saka a sauvé l'honneur de Wellen à la 88e.

Le Crossing titille le Beerschot

Le Beerschot a dû s'employer à Schaerbeek pour venir à bout du Crossing local puisque le score à la pause était de 2-4. Siviwe Magidigidi (20e), Dennis Gyamfi (30e) ont donné deux buts d'avance aux "Rats" avant que le Crossing ne recolle au score en seulement trois minutes. Bas Van den Eyden (40e) et Glenn Claes (45e) ont ensuite redonné deux buts d'avance au Beerschot avant la pause. Schaerbeek a réduit le score en seconde période avant que le Beerschot, via Lukas Van Enoo (90e), n'offre définitivement la qualification au pensionnaire de Challenger Pro League.