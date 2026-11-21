Deux matchs comptant pour la 10e journée de Challenger Pro League se tenaient ce samedi après-midi. Dans le haut du tableau, Eupen a perdu deux points sur ses terres contre le promu d'Hasselt, alors que dans le bas du tableau, le FC Liège a mis fin à sa spirale négative en battant des RSCA Futures, pourtant sur une pente ascendante. Si les "Sang et Marine" ne quittent pas la zone rouge, ils y invitent leur adversaire du jour.

KAS Eupen – Sporting Hasselt (1-1) : un partage qui n’arrange personne

Le KAS Eupen et le Sporting Hasselt avaient une belle occasion de réaliser une opération importante dans la course aux places qualificatives pour les play-offs. Une victoire aurait également permis aux deux formations de rester au contact du Beerschot, solide leader du championnat. Mais aucune n'est parvenue à tirer son épingle du jeu.

La rencontre a pourtant connu un début animé. Les locaux ont d'abord manqué l'occasion de prendre les commandes lorsque Kikas a raté un penalty. Une erreur rapidement sanctionnée par les visiteurs : quelques instants plus tard, Geofry Hairemans, qui a bien bourlingué en Pro League dans sa carrière, a trouvé le chemin des filets pour donner l'avantage au Sporting Hasselt (0-1).

La réaction eupenoise ne s'est toutefois pas fait attendre. Cinq minutes après l'ouverture du score, les Germanophones ont obtenu un deuxième penalty. Cette fois, Nadje n'a pas tremblé et a remis les deux équipes à égalité (1-1).

Malgré quelques tentatives après la pause, le score n'a plus évolué. Les deux formations doivent donc se contenter d'un partage des points, un résultat frustrant qui ne fait les affaires d'aucune d'entre elles dans la course aux play-offs. Deux points précieux viennent ainsi de s'envoler de chaque côté.

RFC Liège – RSCA Futures (2-0) : les Mauves rechutent et retrouvent la zone rouge

La situation ne s'améliore pas pour les RSCA Futures. Après avoir terminé la dernière séquence avant la trêve internationale sur une note positive, avec deux victoires consécutives, les jeunes Anderlechtois espéraient poursuivre sur leur lancée. Mais leur déplacement sur la pelouse du RFC Liège s'est soldé par une défaite (2-0), un coup d'arrêt particulièrement difficile à encaisser.





Les Bruxellois ont longtemps résisté avant de céder dans le dernier quart d'heure. N'jo a d'abord permis aux Liégeois de prendre l'avantage, avant que Dendani ne vienne sceller définitivement le sort de la rencontre.

Grâce à ce succès, le RFC Liège réalise une belle opération au classement et abandonne la place de barragiste aux RSCA Futures. De leur côté, les jeunes Mauves retrouvent une position délicate et voient leurs difficultés se confirmer dans la lutte pour le maintien.