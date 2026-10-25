Date: 25/10/2026 19:15
Compétition: Division 2
journée: Journée 8
Stade: Stade de Rocourt
🎥 Une réaction bien trop tardive : le RFC Liège n'a pas pu combler un retard de trois buts
Fabien Chaliaud
| Commentaire
🎥 Une réaction bien trop tardive : le RFC Liège n'a pas pu combler un retard de trois buts

Mené 0-3 après seulement 22 minutes, le RFC Liège a eu le mérite de réagir mais s'incline quand même. Le voici désormais en 14e position, tout proche de la zone rouge.

Le RFC Liège a connu une après-midi compliquée ce dimanche à Rocourt face au Patro Eisden.

Rapidement mis en difficulté, les Sang et Marine ont dû courir après le score face à une formation limbourgeoise particulièrement efficace.

Trois buts en 22 minutes

Le calvaire de la première mi-temps a commencé dès la 3e minute. Haji Mnoga marque de la tête sur un centre de Justin Munezero. Après vérification de la VAR, le but était bien confirmé et permettait au Patro Eisden de lancer son déplacement de la meilleure des manières. Surtout, qu'il n'allait pas se contenter de son avantage et allait doubler la mise moins de 10 minutes plus tard. 

Relancé par Emilio Ferrera, qui a pris le relais sur le banc de Stijn Stijnen avec lequel il s'était  disputé, Radja Nainggolan, bien lancé en profondeur par Takaoka, marquait le deuxième but des siens.

Le troisième but du Patro Eisden tombait lui aussi en première mi-temps, à la 22e. Seok-Ju Hong marquait du pied gauche, après un bon service de Rento Takaoka, auteur de son deuxième assist du jour.

Une réaction trop tardive

Malgré leur réaction et deux buts inscrits, les Liégeois n’ont pas réussi à renverser complètement la situation. Les "Sang et Marine" héritaient d'un pénalty à la 58e. Simon Paulet qui avait obtenu la faute se rendait justice lui-même en le convertissait. A la 81e, c'est Ryan Ogam qui marquait le deuxième but liégeois et redonnait de l'espoir à tout un stade. Mais cela ne suffira pas et le Patro Eisden repartait ainsi avec les trois points au terme d’une rencontre riche en buts.

Au classement, le RFC Liège reste enfoncé dans les profondeurs du classement puisqu'il n'occupe plus que l'avant-dernière place, rejoint au nombre de points par le voisin de Seraing, victorieux pour la première fois de la saison ce week-end. Les "Métallos" sont juste devant à la différence de but. 

Les compositions

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FC Liège FC Liège
Ravet Oregan 14' 4.72 -
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Paulet Simon 77' 6.6 -
  • Buts: 1
  • Coup de pied de réparation: 1
  • Précision des passes: 31/43 (72.1%)
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
N'Jo Eric 90' 5.97 -
  • Précision des passes: 53/64 (82.8%)
  • Précision des longs ballons: 3/8 (37.5%)
Plus de stats
Ngawa Pierre-Yves   90' 6.46 -
  • Précision des passes: 28/32 (87.5%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
D'Ostillio Jonathan   90' 5.45 -
  • Précision des passes: 35/46 (76.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 1/7 (14.3%)
  • Ballons perdus: 24
Plus de stats
Dendani Nacim 45' 6.12 -
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Wilmots Reno 90' 5.8 -
  • Précision des passes: 36/47 (76.6%)
  • Passes clés: 1
  • Interceptions: 4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 2/2 (100%)
Plus de stats
Shkurti Kevin 90' 6.11 -
  • Précision des passes: 23/27 (85.2%)
  • Interceptions: 4
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Ondo-Eyi Harrison   72' 6.32 -
  • Précision des passes: 12/20 (60%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Ruiz-Atil Kays A 90' 7.46 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 48/57 (84.2%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
André Alexis 76' 6.2 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 1
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Mouchamps Damien 45' 6.16 -
  • Précision des passes: 19/22 (86.4%)
Plus de stats
Guillaume Valentin 0'  
Reynaerts Stephen 45' 5.96 -
  • Précision des passes: 13/15 (86.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
 

Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Belin Jordi   90' 6.22 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 2
  • Précision des longs ballons: 15/33 (45.5%)
Plus de stats
Mnoga Haji 90' 6.67 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 20/29 (69%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Dietz Lars 90' 6.44 -
  • Précision des passes: 51/68 (75%)
  • Précision des longs ballons: 6/17 (35.3%)
Plus de stats
Borry Kjetil 90' 6.75 -
  • Précision des passes: 37/43 (86%)
  • Précision des longs ballons: 5/11 (45.5%)
Plus de stats
Munezero Justin A 90' 7.4 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 34/40 (85%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Delpupo Isaias   69' 6.41 -
  • Précision des passes: 27/30 (90%)
  • Passes clés: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Verstraete Louis 90' 6.52 -
  • Précision des passes: 43/47 (91.5%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Lahssaini Sami 90' 6.61 -
  • Précision des passes: 52/59 (88.1%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Takaoka Rento A A 90' 8.27 -
  • Assists: 2
  • Précision des passes: 20/26 (76.9%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Hong Seok-ju 69' 7.51 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 15/20 (75%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Nainggolan Radja  90' 7.88 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 30/39 (76.9%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Banc
Jahic Hasan 0'  
Atteri Zakaria   21' 6.49 -
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Vanlangendonck Koen 0'  
Penin Alois 0'  
Bokila Jeremy 0'  
Revivre FC Liège - Patro Eisden Maasmechelen

Division 2

 Journée 8
Jong Genk Jong Genk 0-0 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
RFC Seraing RFC Seraing 3-1 Virton Virton
KSC Lokeren KSC Lokeren 2-0 La Gantoise La Gantoise
Eupen Eupen 1-2 Beerschot Beerschot
FC Liège FC Liège 2-3 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Francs Borains Francs Borains 04/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
RSCA Futures RSCA Futures 04/11 Lierse SK Lierse SK
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