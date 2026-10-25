🎥 Une réaction bien trop tardive : le RFC Liège n'a pas pu combler un retard de trois buts

Mené 0-3 après seulement 22 minutes, le RFC Liège a eu le mérite de réagir mais s'incline quand même. Le voici désormais en 14e position, tout proche de la zone rouge.

Le RFC Liège a connu une après-midi compliquée ce dimanche à Rocourt face au Patro Eisden.

Rapidement mis en difficulté, les Sang et Marine ont dû courir après le score face à une formation limbourgeoise particulièrement efficace.

Trois buts en 22 minutes

Le calvaire de la première mi-temps a commencé dès la 3e minute. Haji Mnoga marque de la tête sur un centre de Justin Munezero. Après vérification de la VAR, le but était bien confirmé et permettait au Patro Eisden de lancer son déplacement de la meilleure des manières. Surtout, qu'il n'allait pas se contenter de son avantage et allait doubler la mise moins de 10 minutes plus tard.

Relancé par Emilio Ferrera, qui a pris le relais sur le banc de Stijn Stijnen avec lequel il s'était disputé, Radja Nainggolan, bien lancé en profondeur par Takaoka, marquait le deuxième but des siens.

Le troisième but du Patro Eisden tombait lui aussi en première mi-temps, à la 22e. Seok-Ju Hong marquait du pied gauche, après un bon service de Rento Takaoka, auteur de son deuxième assist du jour.





Une réaction trop tardive

Malgré leur réaction et deux buts inscrits, les Liégeois n’ont pas réussi à renverser complètement la situation. Les "Sang et Marine" héritaient d'un pénalty à la 58e. Simon Paulet qui avait obtenu la faute se rendait justice lui-même en le convertissait. A la 81e, c'est Ryan Ogam qui marquait le deuxième but liégeois et redonnait de l'espoir à tout un stade. Mais cela ne suffira pas et le Patro Eisden repartait ainsi avec les trois points au terme d’une rencontre riche en buts.

Au classement, le RFC Liège reste enfoncé dans les profondeurs du classement puisqu'il n'occupe plus que l'avant-dernière place, rejoint au nombre de points par le voisin de Seraing, victorieux pour la première fois de la saison ce week-end. Les "Métallos" sont juste devant à la différence de but.