Sextuplé pour Jérémy Perbet, le RFC Liège étrille logiquement Mandel United

Auteur de six buts, Jérémy Perbet s'est très largement placé en tête du classement des buteurs de cette Nationale 1.

Défait la semaine dernière face au Tempo Overijse en Coupe de Belgique (1-2), le RFC Liège se devait de réagir, ce mercredi soir. Face à une équipe de Mandel United qui aligne un onze extrêmement jeune depuis le début de la saison en raison de problèmes internes et financiers (tous les joueurs sur la feuille de match de ce soir ont moins de 18 ans), c’est naturellement Liège qui met en premier le nez à la fenêtre. Dès les trois premières minutes de jeu, deux centres locaux passent devant tout le monde, mais mettent la pression sur la défense de Mandel.

Il ne faut attendre que quelques minutes supplémentaires pour voir le RFC Liège prendre les devants dans cette rencontre. Un centre venu de la droite est repris de la tête par Mputu, aux abords du petit rectangle de Deré. L’avant liégeois ne se fait pas prier, ajuste sa reprise et crucifie le portier de Mandel (1-0, 10e).

Bis repetita quelques instants plus tard. Sur un nouveau centre venu de la droite, cette fois à ras de sol, c’est au tour de Jérémy Perbet de couper la trajectoire du ballon et de déjà faire le break en faveur du Matricule 4 (2-0, 13e).

Le RFCL ne s’arrête pas là et compte bien assommer cette rencontre le plus rapidement possible. Au quart d’heure, Jérémy Perbet se joue de la défense visiteuse et trompe une nouvelle fois Deré, 3-0. Sur l’action suivante, les avants liégeois disposent une nouvelle fois de la jeune défense de Mandel. C’est trop facile pour le RFC Liège et pour Perbet, qui triple son compteur personnel après moins de vingt minutes (4-0, 17e).

Alors que les Liégeois baissaient logiquement en intensité, une phase arrêtée vient à nouveau mettre à mal la défense de Mandel United. Sur un corner mal dégagé, Jérémy Perbet n’a qu’à se contenter de pousser le ballon dans le but vide pour inscrire son quatrième but personnel (5-0, 35e).

Une deuxième période (très) légèrement moins prolifique

La deuxième mi-temps reprend sur les mêmes bases que la première. Dix minutes après le retour des vestiaires, Mputu et Cavalier combinent sur le flanc droit. Ce dernier centre à ras de sol vers Jérémy Perbet, qui ne se fait pas prier et signe le quintuplé. À noter, la troisième passe décisive de la soirée pour Maxime Cavalier (6-0, 56e).

L’addition s’alourdit encore vingt minutes plus tard. Sur corner, Mputu reprend depuis l’entrée de la surface, mais voit son envoi repoussé par Deré… dans les pieds de Gendebien, qui conclut tranquillement. Sur la remise en jeu, les Liégeois récupèrent le ballon et servent à nouveau Mputu, qui cette fois ne manque pas l’occasion d’inscrire son deuxième but de la soirée (8-0, 77e).

Trois minutes avant la fin de la rencontre, Jérémy Perbet inscrit son... sixième but de la soirée, et pousse le score à 9-0. Le score n'évoluera plus. Le RFC Liège reprend confiance après sa défaite en Coupe de Belgique, tandis que Mandel United continue son début de saison chaotique et compte... 25 buts encaissés en trois rencontres.

Technique de la rencontre :

Les buts : Mputu (1-0, 10e), Perbet (2-0, 13e), Perbet (3-0, 15e), Perbet (4-0, 17e), Perbet (5-0, 35e), Perbet (6-0, 56e), Gendebien (7-0, 75e), Mputu (8-0, 77e), Perbet (9-0, 87e)

Cartes jaunes : Vandommele, Strobbe

RFC Liège : Debaty, Bustin, Mputu, Mouchamps (46e Gendebien), Prudhomme (82e Panepinto), Merlen (46e Loemba), Lambot, Besson (73e Arslan), Perbet, d'Ostillo (73e Massart), Cavelier